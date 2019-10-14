世界盃橄欖球賽首闖8強 日本隊長喊話再創驚奇

世界盃橄欖球賽地主日本首次闖進8強，日本隊隊長李契（圖）14日警告8強賽對手南非說：「人是可能被雷劈中兩次的。」（共同社提供）

（中央社橫濱14日綜合外電報導）腦中不斷浮現日本在世界盃橄欖球賽，對蘇格蘭拿下歷史性的勝利而一夜難眠後，日本隊隊長李契（Michael Leitch）警告8強賽對手南非說：「人是可能被雷劈中兩次的。」

世界盃橄欖球賽地主日本，昨天在橫濱以28比21驚險獲勝，以A組龍頭之姿，首次闖進（8強）淘汰賽，打破2015年他們擊敗南非後又多拿兩勝，卻無法晉級的魔咒。

日本隊隊長今天表示，在經過讓人如此激動的一晚後，他仍有飄飄然的感覺。

李契說：「我在床上躺到凌晨1時30分還沒真的睡著，那段時間我都清醒著，所以我今天的反應有點慢。」

他補充道：「回頭來看，自從2011年，這支球隊成長了許多，想到這支球隊能成長多少，真的是很嚇人的事。」

「最近4場比賽，我們每次都更加進步，且我們的自信也不斷增加。」

日本曾在世界盃橄欖球賽，以17比145慘敗給紐西蘭，這次卻在不被看好的情況下，擊敗世界排名第2的愛爾蘭，及稍早打包回家的蘇格蘭。

南非上個月在世界盃橄欖球賽的熱身賽，以41比7大勝日本，但李契堅持，週末在東京再次遭遇時，那場比賽的結果不會有任何影響。

李契說：「我們的自信隨著一場場比賽而逐漸增加。」

李契補充道：「對上南非一戰，將是場艱困的比賽，但我們已經做好準備。」

「最重要的是，從0開始，一步步的整備起來。」（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1091014