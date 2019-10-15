彭政閔扛3棒再挑戰紀錄 桃猿王溢正先發搶勝

2019中職總冠軍賽第3戰，15日晚間將在中信兄弟隊主場台中洲際棒球場舉行，「恰恰」彭政閔先發打第3棒、指定打擊。中央社記者張新偉攝 108年10月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職總冠軍賽第3戰，今天移往中信兄弟隊主場洲際棒球場舉行，彭政閔先發打第3棒、指定打擊，兄弟由洋投萊福力先發，Lamigo桃猿隊由總冠軍賽總有亮眼表現的王溢正先發。

中職7戰4勝制總冠軍賽12日開打，前2場比賽在桃園棒球場舉行，前2戰打完，兄弟與桃猿隊各拿1勝、扳平戰局，今天起將在台中洲際棒球場連打3戰。

第3戰先發投手桃猿隊先前雖沒公布，但按照輪值推測，應是本土王牌左投王溢正扛重責，王溢正過去4度在總冠軍賽先發，戰績4勝、沒有敗績。桃猿隊總教練洪一中曾表示，近年總冠軍賽危急時刻，王溢正總能拿出好成績。

今天賽前桃猿隊排出先發名單，沒有意外由王溢正任先發投手，王溢正本季例行賽與兄弟交手，總計7場先發1場後援，戰績4勝1敗，對戰防禦率4.30。

兄弟隊今天按照原定計畫由洋投萊福力先發，與捕手黃鈞聲搭檔，萊福力本季例行賽與桃猿隊對戰成績不算突出，總計7場先發2場後援，戰績1勝5敗，對戰防禦率4.79。

兄弟隊今天繼續讓近況不錯的「恰恰」彭政閔扛第3棒、指定打擊，棒次上也有微調，王威晨打開路先鋒第1棒、王勝偉移往第2棒。

彭政閔今年總冠軍賽前2戰，總計敲出3安3打點，另有1得分，目前為總冠軍賽聯盟安打王（76安）、得分王（40得分），累計39分打點，再4分打點就可以超越統一獅隊高國慶（42分打點），獨居聯盟總冠軍賽打點王。（編輯：張雅淨）1081015