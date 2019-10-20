桃猿年輕球員封王初體驗　張明翔直呼不可思議

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）Lamigo桃猿今年奪下3連霸，也是易主前最後一冠，不過對許多年輕球員來說都是第一次，投手張明翔表示，總冠軍賽是人生中看過最多觀眾的比賽，感到不可思議，也非常感動。

張明翔是生涯首次入選總冠軍賽，因此今天也是第一次參與封王遊行，他說：「這是我的第一次，也是球隊的最後一次，又是3連霸，準備上車的時候看到很多人，很享受也很感動。」

張明翔是在總冠軍賽第2戰上場，對於當時在場上的心情，他說：「那時候分數被拉開滿大，但想說盡量把傷害降到最小，也相信隊友。」當時張明翔後援2局，被敲3支安打，無失分。

至於在場下的時間，他笑說：「第一場的時候我想說，這應該我人生打棒球以來，最多觀眾人數的一場比賽，心中很感動，也感到不可思議，能進名單已經很驚訝了。」

張明翔是在2015年季中進職棒，不過之前沒有太多機會，直到今年下半季才固定在一軍出賽。張明翔說：「今年球季收穫很多，包括心態成長很多，在場上能控制場面，也不會這麼緊張了，很開心能幫助球隊拿下3連霸。」

張明翔特別感謝家人，「一直以來家人都不會給我壓力，不管表現好壞都一路支持我，上一軍的時候都偷偷來球場幫我加油，讓我很感動，總冠軍賽他們也有來，但我是事後才知道。」

桃猿「快腿」陳晨威也是第一次參與封王遊行，他笑說：「滿新鮮的，很開心能為球隊建功，拿下3連霸，感覺很特別。」陳晨威指出，總冠軍賽前幾場因為太久沒比賽，且過於想表現，打得不太順手，但到客場後就漸漸進入狀況。（編輯：管中維）1081020