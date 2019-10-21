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楊昆弼全運會飛靶摘銀 續拚東京奧運門票

最新更新：2019/10/21 17:18

（中央社記者龍柏安桃園21日電）屢次叩關世界盃，男子不定向飛靶好手楊昆弼總跟奧運門票擦身而過，想要卻拿不到只能乾著急，也亂了步伐，他強調接下來10天將是調整關鍵期，希望盡快把自己拉回正常軌道。

近來陷入低潮的男子不定向飛靶好手楊昆弼，今天在108年桃園全國運動會男子不定向飛靶決賽，以34比40不敵高雄市的施榮宏、僅獲銀牌，而下個月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽，將是攸關他能否參加東京奧運的最後一場資格賽。

目前台灣射擊共有女子10公尺、25公尺空氣手槍，以及女子10公尺空氣步槍已取得奧運參賽權，但在飛靶至今還未開胡，楊昆弼坦言：「每次都差一點點，看著學姐們都拿到了奧運門票，心裡很急，說沒壓力是騙人的。」

前進東京奧運射擊的最後一場資格賽，就是11月3日卡達登場的亞洲射擊錦標賽，只要搶進前3名，就可摘下奧運入場券。楊昆弼苦笑說，4年前他就是在亞錦賽搭上進軍奧運的末班車，對於自己目前的處境，他並不陌生。

除此之外，楊昆弼在拿坡里世大運結束後，更換了槍枝托把，至今仍在適應中，而亞錦賽已迫在眉睫，因此他說：「接下來10天是我調整的關鍵期，我相信可以找回自己狀態，也期許自己可以拿下奧運門票。」

對於今年全運會，楊昆弼直言：「沒有在水準內，這個成績應該是低標中的低標。」不過他也承認，他的重心放在亞錦賽，因此全運會並未調整，對於無法衛冕金牌，他帥氣地說：「金牌是上屆的事，過去就過去了，我們要往前看。」（編輯：張雅淨）1081021

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