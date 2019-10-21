日職澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

日本職棒21日召開頒給先發完投型投手的澤村獎評審委員會，決定2019年得主「從缺」，這是日職史上第5次。（共同社提供）

（中央社東京21日綜合外電報導）日本職棒今天召開頒給先發完投型投手的澤村獎評審委員會，決定2019年得主「從缺」，這是繼2000年後時隔19年再度「從缺」，也是日職史上第5次。

澤村獎相當於美國賽揚獎，全名為澤村榮治獎，主要是為了紀念二次大戰前的日本傳奇投手澤村榮治，由讀賣新聞於1947年所設立的獎項。

日本放送協會（NHK）報導，澤村獎是每年經由評審，頒給當年球季表現最活躍的先發完投型投手。

評審標準包括當年球季登板25場以上、奪15勝以上、防禦率2.50以下、完投10場比賽以上、勝率達6成以上、投球局數200局以上、奪得150次以上三振等7個項目。

今年澤村獎候選名單包括奪得15勝、對球隊拿下聯盟冠軍有所貢獻的巨人隊投手山口俊，及同樣拿下15勝，防禦率2.46的日本火腿隊投手有原航平。

不過，評審委員會基於候選者的投球局數及完投場次低於標準，所以決定今年球季的澤村獎「從缺」，這是繼2000年來時隔19年再度出現「從缺」，也是日職史上第5次。

評審委員會委員長堀內恒夫說，山口與有原雖然都很努力，但不想降低澤村獎的水準；棒球一直在變化，雖然投手想完投變難，但不能傷害澤村榮治的名稱，希望投手們能增加完投場次。

2019年澤村獎從缺，評審委員會委員長堀內恒夫（右）說，巨人隊投手山口俊與火腿隊投手有原航平雖然都很努力，但不想降低澤村獎的水準。（共同社提供）

澤村獎從缺年份包括1971年、1980年、1984年、2000年及2019年。

去年獲頒澤村獎的是巨人隊投手菅野智之，且是連續兩年獲得。菅野2018年球季登板28場、完投10場、奪15勝、勝率0.652、投202局、奪200K、防禦率2.14。

近期曾經拿下兩次澤村獎的投手除了菅野智之，還有2015年效力廣島隊的前田健太、2013年效力樂天隊的田中將大、2006年效力軟銀隊的齊藤和巳、2002年效力巨人隊的上原浩治。

1996年效力巨人隊的齋藤雅樹則是生涯3度奪下澤村獎；日前過世的前國鐵隊投手金田正一，不僅生涯3度獲獎，也是唯一一位連續3年奪下澤村獎的投手。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1081021