與王建民相見歡 川崎宗則秀中文：他是傳奇

世界12強棒球賽中華隊28日在桃園與中職味全龍隊打自辦熱身賽，中華隊教練王建民（左）與味全龍隊日籍球星川崎宗則（右）曾一同效力於美職藍鳥隊，兩人在球場相見歡。中央社記者張新偉攝 108年10月28日

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）世界12強棒球賽中華隊與中職味全龍隊打自辦熱身賽，中華隊教練王建民與味全龍隊日籍球星川崎宗則曾一同效力美國職棒藍鳥隊，川崎看到王建民開心秀中文：「他是傳奇、我是川崎」。

世界12強棒球賽中華隊今天在桃園棒球場與中職味全龍隊打自辦熱身賽，王建民和川崎宗則相見歡，川崎宗則先前就曾表示非常想念王建民，會想要學中文也是因為王建民的緣故，人生中第一句學會的中文就是「加油、加油、建民王」。

今天賽前兩人相見歡，川崎宗則不改幽默個性，再度秀中文說：「他（王建民）是傳奇、我是川崎」，川崎宗則也問王建民還有沒有再投球，王建民回說：「沒有」，川崎宗則勸王建民，「再回來一起打球吧」。

川崎宗則先前因為肩傷回日本治療，味全龍隊總教練葉君璋表示，要確定川崎宗則肩膀傷勢完全復原才會讓他出賽，今天自辦熱身賽川崎宗則上場機會應該不大。（編輯：卞金峰）1081028