再見小鳥收尾 徐薇淩裙襬搖搖LPGA首輪並列37

（中央社記者龍柏安台北31日電）最後一洞擊球前，旅美高球女將徐薇淩給自己設定了一個小目標，希望能以「再見小鳥」收尾，她也成功把握機會捕鳥止血，明天第2輪她希望能延續收尾的感覺，表現能越來越好。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今天在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部開打，身為地主看板球星之一的徐薇淩，首輪以3鳥、2柏忌與1個雙柏忌，以高於標準1桿的73桿做收，暫時並列37。

徐薇淩坦言，今天又風又雨不打緊，最麻煩的是氣溫忽冷忽熱，她在前14洞都沒穿外套擊球，不過第15洞時又突然覺得有點冷，因此穿上外套開球，沒想到揮桿「卡卡」導致開球就偏右。

第2桿她準備就緒，也已上桿正要揮擊，「我眼角突然瞄到一頂彩色雨傘飄過。」徐薇淩無奈收桿，沒想到這名球迷竄出來拍完照，又立刻消失在茫茫人海中，讓她又好氣又好笑。

接下來徐薇淩重新整理再次上場揮桿，可惜節奏已被打亂，先是小白球意外下水，好不容易打上果嶺又花兩推才脫身，讓她苦吞雙柏忌。

前17洞打完，徐薇淩還高於標準2桿，她承認，「當時蠻悶的，為了讓自己醒來一點，我設定自己最後一洞要打Birdie（小鳥）」。

收尾的第18洞是標準5桿的長洞，徐薇淩在第3桿攻上果嶺後，小白球距離洞口還剩4至5步的距離，她順利一推進洞，才讓卡在胸口的鬱悶之氣消散大半。（編輯：張芷瑄）1081031