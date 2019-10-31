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原定場地恐熱翻 議員建議東京奧運高爾夫換球場

最新更新：2019/10/31 21:56

（中央社東京31日綜合外電報導）日本知名參議員松澤成文呼籲國際奧委會主席巴赫，明年東京奧運的高爾夫項目換個比較涼爽的球場，並說讓參賽選手在預定場地一較高下是不負責任的行為，因為屆時真的很熱。

松澤成文已致函巴赫（Thomas Bach），說明他對在霞關高爾夫俱樂部（Kasumigaseki Golf Club）舉辦賽事的關切。這座球場位於內陸的琦玉縣，在東京市中心西北方約50公里處。

他在10月25日所撰寫的信函中表示：「因應極端酷熱天氣的措施，是個特別嚴重的問題。」

他說：「首都大學東京（Tokyo Metropolitan University）的研究團隊在2017年發表一份報告…研究結果顯示，琦玉縣境內的川越市，也就是霞關高爾夫俱樂部的所在地，是全日本最熱的地方。」

松澤成文表示：「7月底至8月初之間是日本夏季最熱的時候，硬是要在日本最熱的地區舉辦戶外運動賽事是非常不負責任的，這樣的說法一點也不過分。」

國際奧會（IOC）堅持把馬拉松與競走項目改至北部較涼爽的北海道舉行，已惹惱東京都知事小池百合子。她說，東京已投入可觀的時間與經費準備抗暑措施。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1081031

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