12強古巴隊勝兄弟 林威助讚投手表現好

中華職棒中信兄弟隊（圖）31日與世界12強古巴隊在新莊球場交手，終場以1比2吞敗不過領軍的二軍總教練林威助稱讚投手群表現亮眼。中央社記者楊啟芳攝 108年10月31日

（中央社記者楊啟芳新北31日電）世界12強賽古巴隊今天與中華職棒中信兄弟進行熱身賽，雖然兄弟以1比2不敵古巴隊，但投手群表現亮眼，教練林威助表示，秋訓的成果有出來，不過打線吞了13次三振。

世界12強棒球賽C組預賽將於韓國開打，韓國、古巴、澳洲、加拿大同組，古巴隊赴韓國參賽前，先安排在台灣打熱身賽，28、29日與亞錦賽中華隊班底交手，分別以4比1獲勝、5比7落敗，昨天對味全龍隊以6比1獲勝。

古巴隊今天最後一場自辦熱身賽，交手林威助領軍的中信兄弟，兄弟推出周磊先發主投。古巴於2局下展開攻勢，第5棒賽佩達（Frederich Cepeda）敲二壘安打後，下一棒沙猛（Yordanis Samon）再補上安打，帶有1分打點。

古巴隊4局下獲得保送後，沙猛、薩維德拉（William Saavedra）都敲安打，再得1分，取得2比0領先。兄弟5局上靠著黃鈞聲敲二壘安打、潘志芳敲安打，陳文杰再擊出高飛犧牲打，追回1分，不過終場還是以1比2不敵古巴。

兄弟先發投手周磊投4局，被敲5支安打，投1次保送，送出3次三振，失2分；接替投球的吳俊偉後援2局，演出6上6下，包含1次三振，無失分；之後江忠城、蔡齊哲各投1局，皆未失分。

林威助賽後表示，今天本來比較擔心投手，不過投手群表現都不錯，守備上有2次隱形失誤，掉分都是在失誤之後，「不然比賽會很好看。」林威助認為，投手群秋訓成果不錯，球速有出來，讓對方打者球棒斷了好幾次，也勇於對決。

兄弟打線今天吞了13次三振，僅得到1分。林威助指出，古巴投手群今天比較保守一點，用很多低球、引誘球，其中滑球幅度很大，不過兄弟打者以為對決球會比較多，能否忍住就是重點。（編輯：張芷瑄）1081031