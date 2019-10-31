兄弟吳俊偉賞古巴6上6下 不滿意控球冬盟繼續練

中職中信兄弟隊投手吳俊偉31日對上世界12強賽古巴隊，中繼2局都沒有讓打者上壘，還送出1次三振，不過他對自己表現仍不滿意，認為變化球控球不夠好。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月31日

（中央社記者楊啟芳新北31日電）中信兄弟今天熱身賽以1比2不敵世界12強賽古巴隊，不過投手群表現亮眼，其中第2任投手吳俊偉演出6上6下，但他不滿意表現，認為變化球控球不好，接下來會利用冬盟加強。

雖然吳俊偉今天投2局，都沒有讓打者上壘，還送出1次三振，不過他對自己表現不滿意，他說：「秋訓時想要把控球練好，想讓變化球更像直球的軌跡，但今天變化球丟得不是很穩定，到2好3壞之後都是靠直球解決打者。」

吳俊偉以快速球出名，二軍總教練林威助也說：「他的球速本來就是一軍水準，不過控球不穩，秋訓時讓他出手節奏更快，出手點固定一點，接下來也會參加冬盟，將目標放高一點。」

吳俊偉表示，希望之後在冬盟把握每次上場機會，「把該練的練好，控球、身體素質加強起來，尤其是滑球，從今年春訓就開始練滑球，想引誘打者揮棒」。

吳俊偉是在去年季中加入職棒，今年季初本來得到一軍機會，出賽16場都是後援，防禦率僅2.89，不過5月側腹肌拉傷後，下半季都在二軍出賽。回憶起剛升一軍的時候，吳俊偉說：「因為是第一次，想法太多了，導致壓力太大。」

吳俊偉指出，沒有球員每天身體狀況都是好的，但當時自己還在學習，狀況不好時怎麼丟球。下半季吳俊偉在二軍也積極加強不足的地方，「我站在投手丘時都會想很多，一直告訴自己不要想那麼多，勇敢一點，跟打者對決」。（編輯：張芷瑄）1081031