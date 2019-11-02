台灣LPGA前3輪台將最佳 陳宇茹有點累

（中央社記者黃巧雯新北2日電）台灣高球女將陳宇茹今天在裙襬搖搖LPGA高球賽第3回合，儘管有點疲累，影響後半段表現，但仍繳出低於標準1桿的71桿，3輪合計210桿，並列第15，續居台將最佳。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部舉行，陳宇茹在第2輪竄起，繳出台將最佳成績，不過今天表現不如次輪，她表示，後面有點累，「好像看不到線，沒辦法思考要怎麼打這顆球」，比較沒有自己想法。

陳宇茹今天前9洞抓3鳥，僅吞下1柏忌，但後9洞狂吞3柏忌，單日以低於標準1桿的71桿作收，3輪合計210桿，並列第15，依舊是表現最好的台灣選手。

明天比賽將進入最終回合，陳宇茹即使有點疲累，仍堅持還要練習推桿，她說：「我覺得推桿沒有昨天那麼理想，有幾洞沒有把握好抓鳥機會。」

陳宇茹每年回台參賽都設定目標，成績一年要比一年好，今年也不例外，她認為，在韓國職業女子高爾夫巡迴賽（KLPGA）次巡賽歷練很值得，回台參加比賽的成績都蠻理想，她也透露，未來想進一步挑戰LPGA。

徐薇淩今天全場射3鳥，但在第15洞開球發生失誤，吞下柏忌，以低於標準2桿的70桿作收，累計3輪212桿，並列第23，徐薇淩表示，今天採取穩紮穩打策略，但後面風勢比較大，「難打的洞變更難打，好打的洞變難打」。

徐薇淩認為，自己狀況一天比一天好，「明天是時候爆發一下」，希望明天繳出低於標準4至5桿的成績。

旅日高球女將蔡佩穎今天在第8洞射下老鷹，但也在第15洞苦吞雙柏忌，打出平標準桿72桿，3輪合計215桿，並列第42。

蔡佩穎今年在日巡次級賽ECC女子高爾夫錦標賽奪下本季首冠，她說，今年曾換鐵桿，後來再回到日本打球後，比較不會那麼緊張，每一桿也可以控制地很好。

對於重返日巡一級賽場，蔡佩穎也相當期待，希望能趕快拿下一場大賽的勝利。（編輯：張芷瑄）1081102