12強熱身賽張進德轟陽春砲 狀況比亞錦賽更好

2019世界12強棒球錦標賽官辦熱身賽在台開打，中華隊張進德2日迎戰古巴隊，第7局轟出陽春砲，他賽後受訪表示，剛好是打到鎖定的球路。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月2日

（中央社記者楊啟芳台中2日電）世界12強官辦熱身賽首日，中華隊與古巴隊2比2握手言和，其中張進德於第7局轟出陽春砲，他表示，剛好是打到鎖定的球路，在中華隊期間學到不一樣的東西，狀況比亞錦賽更好。

中華隊此戰共推出9名投手各投1局，有效壓制古巴隊打線，不過中華隊打線也被古巴投手群壓制，前6局僅得1分。7局下中華隊1比2落後時，張進德轟出右外野方向超大號陽春全壘打，追平比數，終場就以2比2握手言和。

對於這支全壘打，張進德表示，「在休息室時有跟學長討論球路，上去時第一顆是直球先等一下，下一顆剛好是我鎖定到的球路，積極攻擊」。

張進德之前與亞錦賽中華隊奪下冠軍，再遞補入選12強中華隊，10月28日自辦熱身賽時，已開轟過一次，近況相當火燙。張進德說：「現在狀況比亞錦賽好滿多的，跟教練團學到不一樣的東西，也有微調動作，感謝教練團的要求，我有問題就問，再自己發揮出來。」

張進德於12強賽及之前的亞錦賽，都在球帽裡面寫下英文，表達對爸爸的思念，也讓自己更有力量，他說：「因為爸爸很早就過世，對我來說家人很重要，也很想念他，在我想太多導致綁手綁腳時，看這些話可以讓我更相信自己。」

今天中華隊共敲出7支安打，加上張進德的全壘打僅得2分，總教練洪一中表示，「古巴投手的球速滿快的，一開始掌握不好，但後來愈打愈順，希望這2場打擊能調整上來」。

開路先鋒張志豪5打數敲1支安打，第2棒王柏融則是2打數沒有安打，吞下2次三振，選到2次保送。洪一中說：「王柏融確實還沒調整得很好，但這只是第1場比賽，張志豪總冠軍賽狀況很好，明天會再看看，最後排出最佳打線。」（編輯：葉俐緯）1081102