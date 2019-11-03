12強熱身賽中華隊交手澳洲 打序大幅更動

（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界12強官辦熱身賽第2天，中華隊為了讓選手都進入比賽狀況，先發打序與昨天有大幅更動，張志豪從開路先鋒改打第7棒，不過打擊教練曾豪駒表示，他仍是第1棒很好的人選。

中華隊今天在熱身賽交手澳洲隊，派出來自中信兄弟的廖乙忠先發，預計投2局。打線部分第1棒王威晨、第3棒胡金龍、第5棒朱育賢、第8棒蘇智傑及第9棒岳東華都是昨天沒有先發的選手，另外昨天擔任指定打擊的林泓育，此戰先發蹲捕。

中華隊總教練洪一中表示，「阿德（張進德）最近狀況也不錯，先讓小胖（林泓育）蹲一下，利用這2場熱身賽看看，打線也是會看整體擊球感覺，這次我們投打比較平均，就看臨場反應」。

洪一中指出，有提醒選手不要想這麼多，「時間到了就不要想誰比較強，戴著頭盔就衝，做好準備盡全力去拚，一球一球、一局一局、一場一場來」。

昨天熱身賽開路先鋒是張志豪，5打數敲1支安打，今天改由王威晨擔任，張志豪改打第7棒。不過打擊教練曾豪駒表示，張志豪是不錯的第1棒人選，「短期比賽不能想太多，他很有自信，雖然選球不是強項，但設定策略攻擊不錯，如果長打力夠，一開始能到二、三壘，得分機率就很高」。

至於昨天吞下2次三振，不過也選到2次保送的王柏融，曾豪駒表示，王柏融的狀況不會到不好，選球能力還在，只是因為長時間沒有比賽，感覺有些跑掉，只要透過熱身賽調整就沒問題。（編輯：葉俐緯）1081103