打過京奧的老大哥林哲瑄 鼓勵學弟享受比賽

（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界12強賽中華隊陣中資深球員林哲瑄將鎮守中外野防線，他表示，目前狀況已經慢慢調整好，有鼓勵隊上學弟不要緊張，享受比賽，以及全場一起加油的難得經驗。

林哲瑄國際賽經驗豐富，2008年才20歲時就入選中華隊，征戰過8搶3奧運最終資格賽及北京奧運，與郭嚴文是這次12強陣中，唯二打過京奧的選手。

林哲瑄鎮守中外野能力突出，是12強中華隊重要角色之一，昨天中華隊首場官辦熱身賽對上古巴隊，先發打第9棒，有2支安打演出。林哲瑄今天表示，「整體狀況還OK，因為已經有一段時間沒有比賽，慢慢把狀況找回來」。

身為中華隊的「老大哥」，林哲瑄說：「因為很多學弟是第一次打國際賽，有點緊張，但我跟他們說，當作所有比賽都一樣就好，盡力享受比賽，全場都幫你加油是很難得的經驗。」

中華隊在B組預賽將在5日開打，依序對上波多黎各、委內瑞拉及日本隊，林哲瑄表示，由於前2場比賽球風比較美式，平時很常遇到並不陌生，不過對日本隊就要再研究一下策略。

談到印象最深刻的國際賽，林哲瑄表示，是2013年WBC經典賽複賽對日本在延長賽被逆轉一役，「很多畫面都很印象深刻，大家都很不甘心，哭成一團，滿可惜的，但那時候也有很多很好的回憶」。（編輯：葉俐緯）1081103