12強C組預賽梁玹種6局10K 韓國勝澳洲

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）世界12強棒球賽C組預賽，韓國今天與澳洲隊交手，韓國隊左投梁玹種先發投6局飆10K、無失分，表現亮眼，後段棒次打線串聯搶分，韓國隊終場以5比0拿下首勝。

世界12強棒球賽C組預賽今天在韓國開打，韓國首戰與澳洲交手，韓國隊2局就有攻勢，靠著保送、滾地球、金賢洙適時安打先馳得點，閔炳憲中外野方向二壘打，再送回第2分。韓國隊3局再起攻勢，靠著保送、李政厚二壘打、失誤拿下第3分。

韓國隊6局再有攻勢，靠著保送、金賢洙、許敬民接連安打，再添1分保險分，6局打完取得4比0領先。韓國隊8局抓準對方投手群控球出狀況，接連2次觸身球保送，再連選2個保送，滿壘再擠回1分。

韓國隊先發投手梁玹種今天表現亮眼，前3局讓澳洲隊打者3上3下，直到4局1人出局後才被敲出安打，接著連飆2K，瓦解澳洲隊攻勢。梁玹種今天總計用67球投6局，僅被敲出1支安打，飆出10次三振、無失分，有效壓制對手打線。

韓國隊7局啟動牛棚，後援投手李映河、李庸燦、元鐘玄依序登板，各投1局沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。（編輯：張雅淨）1081106