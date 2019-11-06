射擊亞錦賽不定向飛靶 楊昆弼摘奧運門票

（中央社記者龍柏安台北6日電）4年前在亞錦賽壓線摘下里約奧運門票，不定向飛靶好手楊昆弼今年再於亞洲射擊錦標賽名列第4，成功搭上駛向東京的奧運末班車。

2019拿坡里世大運男子不定向飛靶金牌名將楊昆弼，今天在卡達杜哈舉行的2019亞洲射擊錦標賽男子不定向飛靶決賽，以26分名列第4作收，經遞補確定再添一張奧運門票，也是射擊隊所摘下的第5張門票。

楊昆弼在資格賽繳出120分，在53名參賽選手中並列第4，經加射後以第5名驚險晉級決賽，壓軸決賽共有6名射手晉級，其中科威特就包辦3席。

科威特最後囊括金、銀、銅牌，成為最大贏家，楊昆弼雖無緣獎牌，靠著遞補仍順利取得奧運門票，也是繼隊友田家榛、吳佳穎、林穎欣與呂紹全後，射擊代表隊所取得的第5張奧運門票。

今年射擊亞錦賽每個項目前3名的射手，即可取得2020東京奧運奧運入場券，不過依照規定，射擊每個國家任一項目，最多只能取得2張滿額門票，而科威特早在去年射擊世錦賽，已提前取得一席奧運門票，因此今年亞錦賽最多只能再添一張。

楊昆弼今年在世界大學運動會風光射下金牌，返台後他大膽更換槍托，使用起來一度有些不順手，不過他始終保持耐心，也相信自己能在背水一戰的亞錦賽取得前往東京奧運的入場券，如今總算一如所願，讓他再摘奧運門票。

至於同樣晉級女子不定向飛靶決賽的女將劉宛渝，可惜沒能把握機會，最後名列第6作收，與奧運擦身而過。而4度進軍奧運的射擊老將林怡君，在資格賽最後25發僅射中19個泥盤，最後以總分113分，排名第12，無緣決賽。（編輯：張雅淨）1081106