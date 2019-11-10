女棒亞錦賽中華勝香港晉級複賽 與菲爭分組第一

（中央社記者謝靜雯台北10日電）亞洲女子棒球錦標賽，中華隊今天與香港交手，中華隊2局抓準對方投手控球出狀況，單局選到4保送、敲2支三壘打，攻下7分奠定勝基，終場以12比0、5局拿勝，提前確定晉級複賽。

2019年亞洲女子棒球錦標賽昨天在中國中山開打，中華隊與韓國、香港、菲律賓同在B組，日本、中國、印度和巴基斯坦同在A組，分組前兩名晉級複賽。中華隊昨天預賽首戰以12比2、5局擊敗韓國隊，今天與香港隊交手，首局兩隊都沒有拿下分數。

中華隊2局把握時機搶分，接連選到2次保送、對手守備失誤攻占滿壘，滿壘時再選到2次保送，擠回2分，蘇詩媚清壘三壘打，一棒送回3分，李詩芸也補上三壘打再添分數，接著靠高飛犧牲打跑回團隊第7分，中華隊單局打了10人次，攻下7分，開賽就取得大比分領先。

中華隊3局再起攻勢，靠著接連保送，江穎姿、謝文靜都敲安，單局再添4分保險分，4局靠著黃巧芸二壘打、蔡明岑安打、對手失誤，跑回團隊第12分。

中華隊今天全場敲出8支安打，獲得8次保送（1次觸身球保送），攻勢有串聯、順利拿下比賽勝利。中華隊預賽連拿2勝，提前確定晉級複賽，明天預賽最後一戰與菲律賓交手，爭取預賽分組第一名。（編輯：張雅淨）1081110