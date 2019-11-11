射擊亞錦賽青年組 金利偉華空氣槍鍍銅

（中央社記者龍柏安台北11日電）台東15歲射擊小將金利偉華上個月才在全國運動會拿下男子10公尺空氣手槍金牌，今天在亞洲射擊錦標賽青年組10公尺空氣手槍決賽，以總分218.1分摘下銅牌。

2019亞洲射擊錦標賽今年在卡達杜哈舉行，上午先進行的青年組男子10公尺空氣手槍資格賽，金利偉華以總分581分，在24名參賽選手中排名第一，順利晉級最終8人決賽。

射擊決賽採取淘汰制，8名選手先射10發，加總後依分數高低排名，接下來每射2發，分數最低者淘汰，依序射出最後金牌。

金利偉華在決賽前10發射完以總分100.7分並列第一，可惜他在倒數最後4發遭遇亂流、種下敗因，以0.8分之差提前遭到淘汰，最終南韓選手以241.4分奪金，中國小將則以239.5分奪銀。

國一才開始接觸射擊的金利偉華，堪稱台灣空氣手槍最閃亮的一顆新星，今年桃園全國運動會，年僅15歲的他擊敗一票好手奪金，是射擊在全國運動會史上，最年輕的金牌得主，也讓他一戰成名。

教練莊于萱表示，金利偉華在這次亞錦賽資格賽繳出581分，已表現得非常突出，最後拿下銅牌更是不容易，「畢竟他算是資歷非常淺的選手，能在這樣大的比賽拿到好成績，算是非常不容易」。（編輯：張雅淨）1081111