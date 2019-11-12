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海碩女網賽 巴波斯克服首盤先失逆轉闖頭關

最新更新：2019/11/12 21:26

（中央社記者龍柏安台北12日電）無論是中國深圳的食物，還是台灣海碩網球公開賽的超慢速場地，都讓匈牙利網球女將巴波斯（Timea Babos）很感冒，但她就是有辦法克服這些不利因素，並贏得比賽。

2019台北海碩網球公開賽今天在台北小巨蛋進行第2天賽事，2週前才剛拿下WTA年終總決賽女雙冠軍，並完成3連霸的巴波斯，則以大會女單第2種子之姿參賽，首役面對世界排名357的印尼女將艾迪拉（Aldila Sutjiadi），她在首盤以2比6先丟劣勢下，接連以6比4、6比3連趕兩盤逆轉開胡。

比賽結束後，巴波斯先是長嘆了一口氣，才說：「這裡的球速真的非常、非常、非常慢。」她透露，這裡的地墊表層太軟，恐是她打過所有硬地賽事當中，球速最慢的場地。

雖然贏得不漂亮，巴波斯很有風度地先推崇對手打得好，也坦言像她這種強力發球型的球員，一旦場地球速太慢，優勢就完全不見，比賽就變成體能消耗戰。

個性直爽的巴波斯笑說，比賽中她腦海浮出一些不太好的字眼，所幸最後仍順利拿下勝利，她說：「我在台灣從沒輸過球，我不想在台灣嚐到輸球的滋味。」

對巴波斯來說，台灣不但是她的幸運地，還是美食之都，她也抱怨中國的食物不好吃，讓她瘦了一些，也讓她活力銳減，「台灣有很多餐廳，尤其火鍋最有名，我也很愛吃麵。」

明天巴波斯將遭遇世界排名424的澳洲女將桑德斯（Storm Sanders），她幽默地說：「明天的事我壓根沒去想，畢竟我現在能坐在這裡已經很不容易了。」不過她強調，她在台灣連勝的紀錄不想被中斷，因此她會盡力去打好每場比賽。（編輯：李錫璋）1081112

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