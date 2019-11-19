台灣國際藤球邀請賽 中華藍摘下銅牌

（中央社記者龍柏安台北19日電）中華藍第2局專注力不足的症頭，對球員來說就像一種揮之不去的魔咒，今天他們在2019台灣國際藤球邀請賽2人組4強賽，以16比21、3比21慘敗泰國，與越南並列銅牌。

2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館4樓續戰，中華藍一日兩戰，上午雖不敵緬甸，仍以分組第2之姿搶進4強，下午面對冠軍大熱門泰國，藍隊首局打得有板有眼，沒想到次局卻一舉崩盤，最後慘敗收場。

藍隊攻擊手陶秉業坦言，這次比賽3場打下來，狀況都一樣，第2局總會出狀況，包括首戰3局擊敗日本，同樣是第2局失守戰線才被拖入第3局，他們也不知道問題出在哪，他苦笑說：「第2局專注力不足的問題，好像是一種魔咒。」

隊長李信嶸也說，泰國隊第2局發球策略並沒有增加變化，但他們自己亂了節奏，導致失誤一籮筐，「就連平常不會發生的失誤，也都在第2局出現。」

不過李信嶸對於泰國的攻勢仍印象深刻，他表示對方的靠著優異的彈性與滯空力，能將攻擊點拉得非常高，導致他們防守攔網只能靠運氣，「而且上了場才發現，他們的攻擊點遠比場下看來得更高。」

最後的結果不盡理想，但陶秉業認為，能夠和泰國這種強隊交手，除了能看到彼此雙方的差距外，也能當成未來努力的目標，「希望未來我們能夠慢慢的超越他們。」

最後的冠軍賽，泰國最終歷經3局大戰，以2比1擊敗緬甸，拿下2人賽冠軍，緬甸則獲得亞軍。（編輯：吳協昌）1081119