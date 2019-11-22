林威助擔心冬盟先發投手輪值 強調拚勁最重要

2019年亞洲冬季棒球聯盟23日將開打，中職聯隊由中信兄弟二軍總教練林威助（左3）領軍，目前僅5名先發投手，一週有6場賽事，投手是林威助比較擔心的問題，但他表示，不論打得好不好，最重視選手的拚勁、態度。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月22日

（中央社記者楊啟芳台中22日電）亞洲冬季棒球聯盟於明天開打，中職聯隊由林威助領軍，目前僅5名先發投手，一週有6場賽事，投手是林威助比較擔心的問題，但他說，不論打得好不好，最重視選手的拚勁和態度。

這次中職聯隊由中信兄弟二軍總教練林威助領軍，他表示，由於選手14日才回來開始練球，這段時間沒有比賽，會比較擔心投手球路的部分。而且一週有6場賽事，先發投手人數也是林威助擔心的問題。

目前安排周磊、魏碩成、江國謙、朱益生及楊彬先發，明天開幕戰對日職白隊由周磊打頭陣，林威助說：「二軍很少一週有6場賽事，有些先發可能沒辦法丟到5局，球團也會有一些限制，中繼投手會比較吃緊一點。」

不過林威助說：「盡量讓投手去挑戰，更有責任，把該吃完的局數吃完，後面的投手也要帶著幫助球隊的心態，去解決對方打者，心態是比較重要的。」

攻擊方面，林威助表示，這次的陣容不錯，不過選手很久沒有比賽，也擔心他們沒有比賽球感，可能要打幾場賽事，手感才會慢慢回溫。

林威助帶二軍時就相當重視紀律，他表示，打冬盟也會要求選手在場上的拚勁、態度，「這是非常重要的，不管打好、打不好，要把你能做的事情做到最好，有些人跑壘可能會比較鬆散一點，這對球隊士氣會有影響，我要求的就是這樣」。

這次要帶領來自中職4隊的選手，林威助坦言有挑戰性，因為是第一次帶領聯隊，不過他指出，之前利用4天的集訓時間，盡量去看每個選手的類型、盡量去磨合。（編輯：張芷瑄）1081122