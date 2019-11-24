HBL強恕克服16分落後 逆轉勝基隆商工進12強

（中央社記者龍柏安台北24日電）從今年資格賽開始，強恕高中在HBL的每一勝幾乎都是逆轉勝，今天他們開局就落後16分，教練吳俊雄並不擔心，球員也沒讓他失望，終場80比72擊敗基隆商工，搭上12強末班車。

108學年度HBL高中籃球聯賽，今天在台北體育館進行男子組預賽最後一天，C組最後一張晉級12強門票，由強恕高中與基隆商工爭奪，贏家將可拿下寶貴晉級入場券。

強恕開局手氣不佳，單節只拿5分，首節打完落後16分，吳俊雄坦言，「我不覺得輸定了，因為我們的防守沒有問題，是進攻出了狀況，再說我打球20年，沒遇過有球隊可以4節都準。」而強恕冷冰冰的手感，從第2節開始升溫，接下來每節得分都優於對手，最後也成功逆轉戰局。

來自花蓮太魯閣族的高三主控林宥進，今天打了39分55秒，繳出7分、9助攻與11籃板的「準大三元」成績單，他笑說：「我們不怕落後，雖然我們很想開賽就領先直到終場。」

強恕在今年HBL資格賽4場比賽當中，就有3場是逆轉勝，其中面對后綜高中，更是從18分落後下演出大逆轉，林宥進說：「其實我們也不知道為什麼，大家賽前身體上都有準備好，可能是心理上沒準備好要打仗。」

吳俊雄也苦笑著表示，他也希望球員不要每場都從落後開始追分，「說實話，我們球隊這2個月進步幅度很驚人，希望下個階段（12強）能改變風格，不用再靠逆轉勝。」

對於今年賽季目標，林宥進坦言：「希望可以打進8強，也讓下個球季學弟們不用這麼辛苦，要從資格賽開始打起。」他也承認，開局慢熱是下階段開打前要解決的首要課題。（編輯：李錫璋）1081124