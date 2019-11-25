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唐西奇41分轟垮火箭 連4戰達30分史上第2年輕

最新更新：2019/11/25 14:13

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天轟下41分，讓球隊137比123力壓地主休士頓火箭，他也成為能連4戰拿超過30分第2年輕的球員。

獨行俠的唐西奇今天轟下全場最高41分，另有10次助攻、6籃板的成績，哈德威（Tim Hardaway Jr.）整場比賽18投10中攻下31分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）則有23分、13籃板的「雙十」演出。

火箭的哈登（James Harden）今天有32分、11助攻、9籃板的表現，差1個籃板就能拿下「大三元」，衛斯布魯克（Russell Westbrook）進帳全隊次高的27分，卡佩拉（Clint Capela）則有21分、22籃板的「雙20」成績，但火箭今天輸球，是在一波8連勝後吞下的3連敗。

唐西奇19歲時就被看好能以選秀會前兩順位之姿進入NBA，但因為若干因素，最終在第3順位才被亞特蘭大老鷹選上，並被交易到獨行俠。

唐西奇今天在對上火箭這種可望打進西區季後賽的強隊時，斬獲41分並送出10次助攻，這是他連續第4場比賽，有至少30分、10助攻的表現，而有如此表現的他，現在僅20歲。

今天這場比賽，火箭對唐西奇這名斯洛維尼亞新星，可說是束手無策。

本季唐西奇在短短的幾場比賽間，已經達成許多傲人成就，包括成為僅次詹姆斯（LeBron James），史上第2年輕拿下40分以上大三元的球員；而在對上金州勇士的比賽，他上半場的得分差點比對手全隊總和還多。

獨行俠本季至今打了16場比賽，戰績11勝5敗，在西區排名第4，唐西奇破繭而出的一季，讓他輕鬆成為明星賽或年度MVP票選的候選人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081125

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