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戴維斯狂砍41分 助湖人逆轉鵜鶘奪9連勝[影]

最新更新：2019/11/28 15:35
美國職籃NBA洛杉磯湖人27日作客紐奧良鵜鶘，本季披上紫金戰袍的球星戴維斯（前左2）回到老東家狂砍41分，幫助湖人終場以114比110獲勝。（圖取自twitter.com/Lakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人27日作客紐奧良鵜鶘，本季披上紫金戰袍的球星戴維斯（前左2）回到老東家狂砍41分，幫助湖人終場以114比110獲勝。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社紐奧良27日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天作客紐奧良鵜鶘，本季披上紫金戰袍的球星戴維斯（Anthony Davis）回到老東家狂砍41分，幫助湖人終場以114比110獲勝，笑納9連勝。

重返老東家主場的戴維斯今天不斷遭球迷以噓聲伺候，但他頂住壓力，砍進全場最高41分，外加9籃板的亮眼成績。戴維斯曾效力鵜鶘7個賽季，直至今年7月才加盟湖人。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）此戰達陣生涯3萬3008分，成為史上第4位超越3萬3000分的球員，排在他前面的分別為「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分、「郵差」馬龍（Karl Malone）3萬6928分及「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的3萬3643分。

鵜鶘靠著哈勒戴（Jrue Holiday）和本季從湖人交易過來的殷格拉姆（Brandon Ingram）今天聯手發動攻勢，助鵜鶘一路壓制湖人，3節打完鵜鶘以89比79穩定領先。

來到第4節，湖人吹起反攻號角，雙方互有領先高潮迭起，湖人前鋒詹姆斯單節進帳15分，隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）在比賽剩下1分7秒時飆進一記三分球超前比分，擁有前3節領先優勢的鵜鶘沒能扳回顏面，湖人終場以114比110上演逆轉秀收下勝利。

「詹皇」詹姆斯今天繳出29分、5籃板和11助攻。鵜鶘哈勒戴拿下全隊最高29分，殷格拉姆則有23分、10籃板成績。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081128

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