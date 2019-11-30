戴維斯詹姆斯聯手拿雙十 湖人破解巫師摘10連勝

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今晚迎戰華盛頓巫師，湖人台柱詹姆斯與球星戴維斯皆有「雙十」表現，最後湖人以125比103主場揚威，笑納10連勝。

戴維斯（Anthony Davis）不到3節就奪26分13籃板，提早下班第4節沒上場的詹姆斯（LeBron James）斬獲23分11助攻。

湖人近來18場比賽只輸1場，也就是11月10日在主場敗給上季總冠軍多倫多暴龍，此後連戰皆捷，至今已連10場未嘗敗績。

其他像是庫克（Quinn Cook）、麥吉（JaVale McGee）、朗多（Rajon Rondo）與葛林（Danny Green）得分也達2兩位數，分別砍17、15、13與11分。湖人本季主場出賽的戰績是9勝1負。

賽前以平均每場28.9分在得分榜排名第4的巫師後衛畢爾（Bradley Beal），今晚得到18分與9助攻，具有日本國籍的八村壘（Rui Hachimura）16分8籃板。

打替補的史密斯（Ish Smith）及麥克瑞（Jordan McRae）都拿到13分。作客湖人吞敗後，巫師近來4場比賽只贏1場。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1081130