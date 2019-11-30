寇特年度大滿貫50年 澳網協將表揚但批判反同婚

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）澳洲網球協會（Tennis Australia）與女網傳奇寇特協議休兵，將在明年的澳洲公開賽表揚寇特的年度大滿貫戰績屆滿50週年，但重申網協不認同她個人對同性婚姻的看法。

路透社報導，坐擁史上最多24座大滿貫賽女單冠軍的寇特（Margaret Court），在2017年澳洲舉行同性結婚公投前，因為表達反對立場而成為眾矢之的，此後即不再出面觀賞澳網賽事。

不過寇特本月稍早說，她希望她在1970年達成的年度大滿貫成就，能跟澳洲網球巨星拉佛（Rod Laver）一樣受到尊重。拉佛在1969年拿下年度大滿貫，今年稍早在墨爾本球場（Melbourne Park）受到表揚。

網壇的年度大滿貫指的是選手在同年贏得溫布頓網球錦標賽、澳網、美國公開賽與法國公開賽4大冠軍。

澳洲網協今天說，他們將在明年1月20日到2月2日澳網賽事進行期間，表揚寇特的年度大滿貫，屆時將舉行一系列活動，現已邀請她出席並獲得她同意。

女網只有寇特、美國名將康諾里（Maureen Connolly，1953年）跟德國傳奇葛拉芙（Steffi Graf，1988年）完成年度大滿貫，大家公認這是網球最難達到的成就。

在1962年與1969年兩度達成年度大滿貫的拉佛，是繼1938年的美國巨星巴吉（Don Budge）之後，唯一獲致這項成就的男網選手。

寇特10年前在伯斯設立教會並擔任牧師，她一直表明反對同性婚姻的立場，使得過去和現在的同性戀選手都感到與她格格不入。

澳洲網協發表聲明說：「如同我們所經常表明，澳洲網協不認同寇特個人的看法，這種看法多年來對網壇許多人形成污辱和傷害，也不符合我們平等、多元與包容的價值觀念。」

聲明說：「網球歡迎人人參與，而不計性別、種族、宗教信仰或性向，我們將繼續在網壇上下積極推動包容性倡議。」（譯者：張曉雯/核稿：張佑之）1081130