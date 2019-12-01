UBA楊皓喆飆6顆3分 率世新轟垮德霖

（中央社記者龍柏安台北1日電）世新大學大二後衛楊皓喆，今天飆進生涯單場新高的6顆3分球，並攻下全場最高的21分，在他火力挹注下，率世新107比67轟垮宏國德霖科大，也終止在UBA近來的2連敗。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學進行，今年才重返一級舞台的世新，開季拉出3連勝後，前2戰分別輸給台灣藝大與輔仁大學，今天他們以40分之差輕取德霖科大，順利止住2連敗。

畢業於HBL高中籃球聯賽名校泰山高中的楊皓喆，今天效率驚人，全場僅出賽22分鐘，3分球13投中6，除攻下最高的21分，外帶6助攻與2抄截，他坦言，今天第1次出手後就感覺狀況不錯，所以只要一有機會就勇於嘗試進攻。

楊皓喆透露，在他印象中，高中最多曾單場命中5顆3分球，今天則是寫下個人單場新高，而他本季前5場出賽，他3分球累計15投僅中3，他坦言：「前2場我們都輸球，今天賽前只想著非贏不可。」

世新教頭吳昆典坦言，開季的連勝讓他們忽略了球隊場上有些細節沒做好，連敗後才讓他們重新檢討這些缺失，「我們第1線的防守太容易被過，今天我們防守重新上緊發條，從防守帶動進攻，因此我們在進攻上更果決，大家也放得更開。」

本季在一級舞台的前6場比賽，世新拉出4勝2負，戰績看似亮眼，不過楊皓喆認為，他們其實還可以做得更好，也希望重新拉起來的士氣可以延續下去，先踏進8強後再瞄準4強，「我生涯沒打過4強，希望這個球季可以如願。」（編輯：陳俊碩）1081201