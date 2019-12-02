6搶1棒協要求調整三方協議 中職難接受

（中央社台北2日電）中華棒協今天宣布，明年4月的6搶1奧運最終資格賽，繼續委由中華職棒組訓賽，但舉辦賽事部分，希望對三方協議書做出調整；不過中華職棒表示「難接受」，要求棒協依照協議內容執行。

中華棒協表示，2019年世界12強棒球賽中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會雙方合作順利，雖未能取得2020年東京奧運棒球項目參賽代表權，但表現依然贏得全體球迷的讚譽與肯定。

因此對於6搶1東京奧運棒球項目最終資格賽，棒協指出，繼續委由中華職業棒球大聯盟負責中華代表隊的選、訓、賽等事宜。

不過賽事舉辦部分，棒協認為，由於目前中華職棒股東結構改變，包含由4隊增為5隊，以及Lamigo球團轉賣日本樂天企業，期待三方協議書做修改調整，以符現狀，再行決定。

中華職棒、棒協及體育署今年的年初簽下三方合作協議書，除了今年的12強賽事之外，往後一級國際賽事，組、訓、辦比賽都由中職主導。中華職棒回應，「本聯盟要求依照三方共同簽署的合作協議書內容執行，組、訓、參賽與主辦賽事均由中華職棒負責」。

中華職棒指出，關於中華棒協聲明中提及，因中華職棒結構改變，期待修改合作協議書一事，聯盟認為結構改變是聯盟內部事務，不影響聯盟對外簽訂合約的效力。

聯盟表示，三方協議書簽訂後，中職依照協議內容承擔12強組、訓、參賽責任，雖遺憾未能協助中華隊搶下奧運門票，但全力以赴的過程可受公評，「完成此項重任後，棒協突提出重談協議之意見，本聯盟實難接受，將要求依照協議書內容進行後續作業」。（編輯：張芷瑄）1081202