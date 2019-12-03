張凱貞連賞中國對手貝果 挺進澳網亞太區會內賽

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣「網球精靈」張凱貞今天在澳網亞太區外卡賽會外賽今天連賞中國選手李秀媛「貝果」，以兩個6比0勝出，順利挺進會內賽。

張凱貞結束7月底ITF巡迴賽泰國站的賽事，就沒有出賽紀錄，歷經養傷休養4個月，張凱貞今天復出首役，就成功拿下勝利。

2020澳洲網球公開賽亞太區外卡賽在中國珠海開打，外卡賽各組冠軍可獲得澳網門票，而澳網會內賽將於明年1月20日至2月2日舉行。

張凱貞復出首役狀況不錯，澳網亞太區外卡賽會外賽迎戰中國選手李秀媛，連保帶破、以6比0拿下首盤後，次盤再複製首盤戲碼，再以6比0勝出，成功闖進會內賽。

「這次是手肘的部分有點不舒服，應該8成好吧，休息是為了走更長遠的路。」張凱貞透露，缺席海碩盃主要是因為身體狀況不允許，現在年紀大了，對於每一個傷勢都需要謹慎。

談到歷經4個月養傷，張凱貞解釋，主要是希望養好傷再復出，打打停停也不是辦法。

張凱貞曾在2015年澳網女單外卡賽封后，去年在澳網亞太區外卡賽單、雙打都闖進決賽，最終單打退賽，拿下亞軍，而雙打則與徐竫雯搭檔奪冠，兩人這次也將繼續聯手。（編輯：張芷瑄）1081203