談黑人球員對決 羅馬體育報黑色星期五標題惹議

（中央社羅馬5日綜合外電報導）「羅馬體育報」在頭版以標題「黑色星期五」形容盧卡庫、史莫林兩名曾是隊友的黑人球員在義甲首次碰頭，遭兩人抨擊為「愚蠢」、「麻木不仁」。

盧卡庫（Romelu Lukaku）、斯莫林（Chris Smalling）過去曾在曼聯是隊友，兩人在國際米蘭期盼維持義甲龍頭寶座地位之際正面交鋒，「羅馬體育報」（Corriere dello Sport）對此發出的頭條新聞引發廣泛譴責。

盧卡庫在推特上的訊息說道：「羅馬體育報的標題，是我生涯中看過做愚蠢的，那取代了兩軍對壘，成為目光焦點。」

「你們一直在加劇負面情緒和種族主義。」

斯莫林在推特上說：「這很重要，我得承認，今早發生的事是錯誤且麻木不仁的。」

「我希望做出這個標題的編輯們，都要擔起責任，並且明白他們因為文字而擁有的力量，及這些文字產生的影響。」

兩人所屬的球隊國際米蘭（Inter Milan）、羅馬（Roma）今晚宣布，他們在頭條事件後，將禁止羅馬體育報（採訪），直到年底。

兩隊的聯合聲明表示：「在這段時間內，我們的球員將不會參加任何與羅馬體育報有關的活動。」

即便那篇報導中顯示，兩名球員「對抗種族主義的堅定立場，是兩個球隊的象徵」，但羅馬推文表示「沒有任何人」會覺得那個標題是好主意。

羅馬的首席策略總監羅傑斯（Paul Rogers）告訴法新社說：「羅馬體育報的文章，意圖上其實是正向的，但標題完全掩蓋了報導中所包含的反種族主義訊息。」

「很不幸的，正如我們在社群媒體上看到的，更多人只看到頭版錯誤的標題，而非實際去閱讀文章內容，而在我們都試圖解決義大利足球種族問題之際，這會形成一個新的議題。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081206