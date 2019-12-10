高展宏拼奧運積分 舉重天津世界盃摘3銅

（中央社記者龍柏安台北10日電）在今年的最後一場比賽，高雄布農族青年高展宏用銅牌替今年賽季劃下完美句點，模糊不清的奧運之路，似乎也清晰了一些。

2017台北世大運銅牌國手高展宏，今天在2019天津舉重世界盃暨奧運資格賽男子61公斤量級，以抓舉123公斤、挺舉155公斤與總和278公斤，3項都拿下銅牌，地主選手李發彬與秦福林則拿下金、銀牌。

賽前高展宏在東京奧運積分榜上暫時排在17名，處在參賽邊緣，中華舉重隊總教練林敬能說：「高展宏的機會肯定是有的，這一站名次對他的積分與信心多少都有些幫助，不過接下來仍得看他明年的表現。」

天津世界盃鍍銅，高展宏表示：「很開心。」未曾參加過奧運的他也直言，「當然會想去，但最主要的還是自己成績要再提升，只要成績可以舉的出來，自然就能去奧運。」

這次世界盃高展宏在抓舉第2次試舉挑戰123公斤失敗，第3舉才成功，而挺舉第3舉嘗試160公斤也失利，林敬能坦言：「高展宏很可惜，他在上挺時沒有銜接好，如果他能掌握好細節，這兩舉其實都有機會可以成功。」

高展宏坦言，這次比賽的成績雖還未回到自己顛峰時的水準，「但比賽結果和平時訓練相差不大，還算可以接受。」

女子49公斤量級女將方莞靈今天則以抓舉82公斤、挺舉101公斤、總和183公斤名列第4。（編輯：吳協昌）1081210