江坤宇冬盟打擊策略更進步 新球季盼拚上一軍

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲冬季棒球聯盟進行到4強賽，中信兄弟游擊手江坤宇打擊表現亮眼，他表示，經過冬盟在打擊策略設定上更進步，不過守備方面還可以再更好，期盼明年能拚上一軍。

江坤宇於去年季中加入職棒，今年在一軍出賽3場，有1支安打出現；在二軍則是出賽63場，打擊率3成14。季後江坤宇參加冬季聯盟，出賽14場敲出14支安打，打擊率3成11，攻擊表現亮眼，守備方面則是有3次失誤。

回顧這個月來的表現，江坤宇表示，「把在二軍的態度、在球場上的精神、拚勁延續過來，讓自己變得更好，面對日韓職棒的選手，張力也滿大的，在心態調適、打擊策略上面有進步。」

江坤宇認為，打擊方面經過冬盟之後，比之前賽季時更有想法、更有策略，不過守備方面他說：「這幾場都有一些失誤，可能有些場地的關係，還有自己的穩定性、腳步，都還要再更好。」

江坤宇在冬盟鎮守游擊為主，剛好母隊兄弟陣中有9屆金手套游擊手得主王勝偉，江坤宇說：「以前守備練習時，出現一些問題，當下就會馬上問勝偉賢拜。」他在平鎮高中時期就是游擊手，不過他指出，現在面對每個打者，都會趕快記下來習性，之後就會知道怎麼去守備。

高中畢業就進職棒的江坤宇坦言，去年剛進來時畢竟環境不一樣，需要花一點時間適應，「高中通常就是教練在旁邊罵你、盯你，現在哪裡做不好要自己去檢討，但今年春訓開始比較熟悉了，希望明年球季從春訓開始，可以把最好的一面拿出來，拚上一軍。」（編輯：謝雅竹）1081214