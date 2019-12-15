東京奧運主場館21日啟用典禮 天團嵐表演

（中央社記者楊明珠東京15日專電）2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場今天舉行竣工典禮，並開放媒體採訪。這座充滿「和風」的場館看起來宏偉又樸質典雅，21日舉辦啟用典禮，5人組天團「嵐」將登場。

現在距東京奧運約7個月，國立競技場（位於東京都新宿區）11月30日完工，今天舉行竣工典禮，日本首相安倍晉三、東京都知事小池百合子、參與主場館設計的建築大師隈研吾等人出席。

安倍致詞表示，在新時代令和元年完工的這個體育新據點將寫下未來的體育史。他希望東京奧運暨帕運是一場「共享夢想與希望的大會」、「能創出引以為傲的遺產、向世界宣揚日本實力的大會」、「開拓日本未來的大會」。

安倍說，世界頂尖的運動選手將齊聚東京自我挑戰，各種劇情的展開會讓世人感動，面對奧運開賽，大家將磨拳擦掌、躍躍欲試。

小池致詞時說，這是一座可向世界誇耀的競技場，目前努力做好各項籌備，期待東京奧運暨帕運是一場能留下美好紀錄與記憶的大賽。

奧運暨帕運大臣橋本聖子說，這座東奧主場館不論是從選手或觀眾的眼中來看，都是一座足以向世界誇耀的競技場，想到今後有精彩的賽事在此登場，現在彷彿能聽見歡呼聲似的，讓人滿心期待奧運到來。

國立競技場這座場館由日本獨立行政法人日本體育振興中心（JSC）負責建設，舊的國立競技場2015年拆除後，在原址建設，2016年12月動工，工期3年，建設費約1569億日圓（約新台幣440億元），是日本第一座花費逾1000億興建的場館，地上5層、地下2層，建築面積約為舊競技場的2倍，可容納約6萬個座位。

由於大量使用日本國產木材，被稱為「森林體育場」，採用日本傳統建築技法「和」的設計元素是主要特徵之一。

館內外可看到建築大量使用木材。隈研吾曾說，希望主場館的設計讓全體日本人能凝聚上下一心的感覺。主場館外圍360度有屋簷設計，用的是日本47個都道府縣的杉木、松木，依各縣的方位設置木材。

為了區別1964年東京奧運主場館「國立競技場」，新的主場館在施工期間稱為「新國立競技場」，但11月30日完工移交給日本體育振興中心後，正式名稱改為「國立競技場」，今天在場館前可看到國立競技場的招牌。在東奧期間，這座場館將使用「奧運體育場」（Olympic stadium）的名稱。

進入館內，可看到觀眾席配有5種顏色，包括深褐、深綠、灰、黃綠、白色，靠近地面的色澤較深，靠近上方的色澤淡，配色呈馬賽克狀，設計奧妙，即使無人也不顯出空寂感。觀眾席分3層，近地面的第一層傾斜度20度、第二層29度、第三層34度，觀眾觀賞賽事時視野佳。

場館5樓的空間稱為「天空森林」，沿著場館建築物設計植栽，有櫻花、楓樹等逾100種植物，依不同方位，天晴時可看到富士山、東京晴空塔、東京鐵塔等，景觀怡人。日本體育振興中心考慮在東京奧運暨帕運結束後，把這空間開放給一般民眾利用。

國立競技場東側的大門，設有舊國立競技場的馬賽克磁磚壁畫，一副是「相撲之神」野見宿禰、一副是希臘神話勝利女神Nike像，象徵1964年東奧遺產的傳承。

本月21日，國立競技場將舉行「啟用典禮～HELLO , OUR STADIUM～」，這項文化活動將邀請2016年里約奧運的短跑天王「牙買加閃電」波特（Usain Bolt）、日本知名運動人士、5人組天團「嵐」、長青團體「美夢成真」（DREAMS COME TRUE）等登場。

因東京奧運標榜是象徵2011年311大地震災後復興（重建），又稱「復興五輪」，開幕典禮也將安排日本東北最具代表性的傳統舞蹈表演。

在賽事方面，首場比賽是明年1月1日舉行日本足球天皇盃冠軍戰。2020年7月24日將舉行東京奧運開幕典禮，並在東奧期間舉行田徑及女子足球冠軍戰。（編輯：郭中翰）1081215

2020年東京奧運暨帕運主場館國立競技場15日舉行竣工典禮。 因大量使用日本國產木材，被稱為「森林體育場」。採用日本傳統建築技法「和」的設計元素是主要特徵之一。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日

2020年東奧主場館名為國立競技場，建築大量使用木材。館外圍360度有屋簷設計，用的是全日本47個都道府縣的杉木、松木，依各縣方位設置。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日

2020年東京奧運主場館觀眾席配有深褐、深綠、灰、黃綠、白色等5色，靠近上方的色澤淡，配色呈馬賽克狀。設計奧妙，即使無人也不顯出空寂感。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月15日