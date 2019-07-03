東奧主場館將完工 和風設計與大風扇吸睛

東奧主場館新國立競技場位於東京新宿，完工約9成。東奧的開幕式、閉幕式、田徑賽將在這裡舉行，是3層樓建築，有6萬觀眾席，座位分5種顏色。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月3日

（中央社記者楊明珠東京3日專電）2020東京奧運倒數387天，尚未完工的東奧主場館新國立競技場今天開放媒體進入拍攝，整座場館採「和風」設計，大量使用木材。在抗暑對策上，特別設置宛如大砲的大風扇。

東奧主場館新國立競技場位於東京都新宿區，目前完工約9成。明年夏季奧運期間這座主場館將是開幕式、閉幕式、田徑賽的場地，為3層樓建築。

進入館內，可看到觀眾席配有5種顏色，包括深褐、深綠、灰、黃綠、白色，靠近地面的色澤較深，靠近上方的色澤淡，配色呈馬賽克狀。館內觀眾席在奧運舉辦期間將設有6萬席（其中500席是輪椅專用席），目前已設置約4萬5000席。

不論是從館外或館內，都可看到建築大量使用木材。擔任東奧主場館設計的建築大師隈研吾曾表示，希望主場館的設計有讓全體日本人能凝聚上下一心的感覺。

主場館外圍360度設有屋簷，屋簷已完工，用的是全日本47個都道府縣的杉木、松木，依各縣的方位設置木材。像是關東地區的木材就設在主場館的東側、近畿地方的木材設在西側，北門與東門，有2011年311東日本大地震災區3縣的木材，南門則用3年前地震的熊本縣木材。

2020東京奧運主場館新國立競技場的設計大量使用來自日本47都道府縣的木材。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月3日

抗暑對策是2020年東奧最大的課題。新國立競技場為了壓低建設經費，觀眾席沒有空調設備，而是利用自然換氣方式引風吹送。場館最上方有引風入內的大屋簷設備。此外，1、3樓有稱為「氣流創出扇」、外型像白色大砲的涼風扇，共185台。另外在1、2樓的入口共8處設有噴霧設備。

主場館內可看到觀眾席的南、北側設有大型螢幕，運動場目前還在鋪設養草皮用的砂石。管理這座奧運主場館的日本體育振興中心（Japan Sport Council）人員表示，預估本月可開始鋪草坪，8、9月田徑場地完工，11月底主場館完工。

2020年東京奧運主場館新國立競技場已完工9成，預計11月底完工。在抗暑對策上，設有「氣流創出扇」的涼風扇，另外有噴霧設備。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月3日

日本體育振興中心人員說，預定12月21日舉行紀念開幕的活動（Hello Our Stadium），將邀體育界、藝文界人士一同慶祝。對外舉辦的首場體育賽是2020年元旦的天皇盃足球賽決賽。

這座場館於2016年12月開始施工，今年5月完成號稱「最艱難工程」的屋頂建設，這是用木材結合鋼筋鋪設屋頂的工程。

奧運主場館興建經費逾1500億日圓（約新台幣439億元）。2020年東京奧運暨帕運結束後，部分田徑場將改為觀眾席，將來可做為觀賞足球、橄欖球等專門場館，觀眾席可達8萬席。（編輯：郭中翰）1080703

2020東京奧運主場館新國立競技場的設計由建築大師隈研吾負責，採和風設計，大量使用木材，風格特殊。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月3日