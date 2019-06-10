東奧門票26日台灣開賣 開幕式票價最貴9萬元

東京奧運門票將於6月26日下午2時線上開賣，肩負奪金希望的世界球后戴資穎，預計將引發球迷搶票熱潮。圖為戴資穎日前在新加坡羽球公開賽女單決賽中擊敗日本好手奧原希望奪冠。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北10日電）東京奧運將在明年7月24日開幕，賽事門票在台也提前開賣，售票代理商JTB台灣今天召開記者會，宣布全台共配額3159張門票，其中開幕式A席門票一張就要價約新台幣9萬元。

2020東京奧運將歷時17天，預計共有33種競賽項目，而這次在台販售的賽事票券，僅16種運動。JTB台灣也宣布，東奧門票將於6月26日下午2時線上開賣，直至7月26日下午2時截止。

其中肩負奪金希望的世界球后戴資穎，預計將引發球迷搶票熱潮，羽球賽事台灣配額總計496張門票，也是所有銷售門票當中，配額總數最多的運動項目。

此外奧運會的重頭戲開幕式，台灣配額僅有57張門票、閉幕也僅有40張，JTB台灣表示，即便票券在台販售，但都依照東京奧運籌備會的規範定價，礙於匯率，實際票價仍有可能微調，目前最貴門票是開幕式A席，單張票價高達約9萬元；至於馬拉松C席的門票最便宜，一張僅要880元左右。

JTB台灣強調，為了鼓勵台灣民眾進場觀賽，因此這次販售的門票，整體多以價格較親民的C、D席居多。

門票販售公司指出，奧運門票採記名制，因此一旦購買後，不得取消與轉賣，且進場觀賽時大會有權要求民眾出示身分證明文件。

此外日本也是台灣民眾最喜歡旅遊的地點之一，JTB台灣與東南旅行社合作，將於7月1日推出套裝行程，讓民眾可「一指」搞定門票和住宿，讓大家一邊暢遊東瀛，還能順便看比賽，近距離幫中華隊選手加油打氣。（編輯：張雅淨）1080610