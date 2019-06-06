總統預祝選手東京奧運增獎牌 更多F-16迎接

（中央社記者陳朝福高雄6日電）總統蔡英文今天視察左營國家訓練中心，為備戰2020東京奧運選手打氣；總統預祝奧運培訓隊爭取更多奧運賽資格，不只帶回更多獎牌，到時候一定有更多的F-16去歡迎選手們。

蔡總統與行政院長蘇貞昌由教育部長潘文忠和體育署長高俊雄等人陪同，南下高雄左營國訓中心視察國家運動園區第三期計畫暨2020年東京奧運備戰情形。

蔡總統致詞時先提到去年亞運的感動，大家印象應該還很深刻，她特別派出F-16，用最高的國家規格來勉勵選手們，也肯定選手們為台灣帶來的獎牌以及榮耀。她致詞最後又再提起預祝東京奧運培訓隊帶回更多獎牌，到時候一定有更多的F-16去歡迎選手們。

蔡總統致詞表示，去年亞運選手歸國她派出F-16高規格迎接，國人感動印象深刻。但是，肯定選手不是在得獎的時刻，而是平時提供最佳的資源和設備，讓選手無後顧之憂，專心投入訓練，「這是總統的責任，也是國家及政府應該做到的事情」。

蔡總統說，以前國訓中心空間和設備不足，近年來投入資源改善餐廳和宿舍等做選手的後盾，尤其今天與蘇貞昌帶來好消息，行政院已核定第三期的「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，投入新台幣63億元，打造更優質的訓練設施和場地，讓選手們可以在最穩定的情況下備戰，訓練出最堅實的實力。土地使用問題也已協調國防部釋出士校營區16公頃的土地，納入國訓中心整體規劃。

總統蔡英文（左）6日南下高雄左營，視察國家運動訓練中心，蔡總統並頒贈加菜金鼓勵選手，由體操國手李智凱（右）代表接受。中央社記者董俊志攝 108年6月6日

蔡總統指出，明年將進軍2020東京奧運，也擬定菁英選手培訓計畫，透過客製化的培訓計畫，成立最專業的訓練與後勤支援團隊，全力協助選手們備戰。包括羽球戴資穎、舉重郭婞淳、田徑楊俊瀚、田徑標槍鄭兆村、體操李智凱、空手道文姿云、拳擊陳念琴等，一共10個運動種類28位菁英選手，都在培訓計畫當中。政府要給選手最大的支持，讓大家能夠集中精神，投入訓練。

蔡總統表示，未來政府也會推動新的方案，優先聘用優秀退役選手，轉任國訓中心的運動教練。把大家最優秀的能力和經驗，一代一代傳承下去，就是幫台灣的體育實力做長期扎根最重要的工作。如果有選手想要轉往新的領域，政府也提供就學、就業的輔導獎勵措施，10年計畫會投入約65億元，希望不論選手怎麼規劃未來的人生，政府都會給予全力支援，給大家最好的照顧。

蔡總統也發現台下有多名重量級選手在場，一一唱名，並詢問選手和教練有無信心及得牌數要超過里約奧運時，大家都大聲向總統保證喊「有」。

最後，蔡總統預祝奧運培訓隊爭取更多奧運賽資格，不只要帶回更多獎牌，也要再次把更多感動和驕傲帶回台灣，到時候一定有更多的F-16去歡迎選手們。

蘇貞昌以他曾是橄欖球校隊還打斷自己的鎖骨為例，表示能了解運動員的辛苦。他肯定在國訓中心的選手天賦異稟、頂尖高手，長時間練習爭取最好成績，不僅是為個人，也是為了國家。

蘇貞昌說，國家要用最大的資源力量支持選手，總統也指示經費要加倍，從法令修改、硬體建設到為明年爭取成績等，需要的客製化及個人教練、服務人員等必須有的一切，完全不計較錢，要讓大家有最好成績表現，盼選手保重自己，維持最好體能及情況，明年有好成績。

國家運動園區第三期計畫於民國109年至113年執行，除了自遷校的士校取得約16公頃用地，興建游泳館和網球場等，也將改善棒壘球場和射箭場等設施，同時也會改善大門及入口意象，高俊雄期許未來國訓中心將成為國際選手的觀摩訓練中心，已有其他國家選手和教練表達將來國訓中心觀摩取經。（編輯：陳俊碩）1080606

總統蔡英文（右2）、行政院長蘇貞昌（右）及教育部長潘文忠（右3）等人6日南下高雄左營國訓中心，視察國家運動園區第3期計畫規劃，專心聽取簡報解說。中央社記者董俊志攝 108年6月6日