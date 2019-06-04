謝淑薇臉書表態願打東奧 網協樂觀其成

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在臉書上用英文寫下：「我很樂意參加東京奧運。」（I would be happy to play Olympics in Tokyo），網協秘書長劉中興表示：「樂觀其成。」

謝淑薇曾在2016里約奧運因外宿與教練等問題，和當年中華奧會副主席，同時也是代表團副總領隊蔡賜爵發生爭執，最後她爆氣宣布退出里約奧運，甚至也在臉書上放話：「永不再接受國家隊徵召。」

今年謝淑薇表現重返顛峰，本週世界排名高居全球第25，且她在法國網球公開賽女單闖進次輪，下週最新公布的世界排名，有機會追平生涯最佳的23名，甚至上看22名，她也是台灣網壇女單目前排名最佳的球員。

對於謝淑薇的回心轉意，網協表示歡迎，不過劉中興表示，根據世界網球總會（ITF）規定，網球要參加奧運除了排名以外，奧運前2年必須參加兩次聯邦盃，「今年聯邦盃的名單已經出爐，目前也不太可能改變，如果謝淑薇明年願意打聯邦盃，我們會積極與ITF溝通，看能不能有其他辦法。」

目前人在法國的劉中興坦承，其實近期的確有風聲傳出，謝淑薇有意參加東京奧運，他回台後也會試著和謝淑薇的團隊進行溝通，希望可以達成雙贏的局面。（編輯：吳協昌）1080604