東奧將招募傳遞聖火跑者 不分國籍約一萬人

（中央社記者楊明珠東京1日專電）2020年東京奧運組織委員會今天宣布，將招募傳遞聖火跑者不分國籍共約一萬人。女星石原聰美在宣傳活動上穿著跑者運動服，她說，設計很美、覺得跑起來身手會很俐落。

東京奧運組織委員會（籌備委員會）組委會會長（主席）森喜朗、東京都知事小池百合子、組委會副事務總長布村幸彥、東奧聖火檢討委員會委員武田美保等人都出席這場宣傳活動。

東奧聖火傳遞親善大使包括野村忠宏、田口亞希、女星石原聰美、搞笑2人組三明治人（伊達幹生、富澤岳史），穿著特別設計的運動服亮相。

傳遞聖火跑者的運動服監修設計師尾花大輔表示，白底服裝上有類似紅色斜背帶圖案設計，彷彿胸前有聖火意象，斜背帶象徵世界與人們心意連結。運動服布料部分是由日本可口可樂公司提供寶特瓶回收所研發的纖維，象徵社會永續經營。

聖火跑者招募作業由日本47都道府縣以及贊助聖火活動的企業進行招募，包括日本可口可樂、豐田汽車、日本生命、NTT等4家。最早開始招募的是日本可口可樂公司，預計本月17日開始招募，其他3家企業24日開始招募。47都道府縣從7月1日起開始招募，截止日是8月31日。

2008年4月1日以前出生的人才能應徵聖火跑者，不論國籍、性別，但要應徵都道府縣的跑者，原則上必須與當地有淵源，每個人最多可應徵5次，但只能跑一次。

除了各都道府縣招募的跑者之外，也有贊助企業招募的跑者，但人數尚未公開，預估跑者總數共約一萬人，每人約跑200公尺。除了公開招募的名額之外，國際奧林匹克委員會（IOC）、逾50家東京奧運贊助企業也有推薦名額。

東奧組委員會尚未公布公開招募與推薦名額的詳細比例，預計年底公布聖火跑者當選者，獲選擔任聖火跑者的人將可獲得制服，但交通費、住宿費需自掏腰包。

乘坐輪椅者也能參加聖火跑者活動，如果單獨一人難以行動，可以有輔助的人或輔助犬。政治人物或政治團體最高負責人不得成為聖火跑者，也禁止進行有關政治、宗教等宣傳。

聖火接力活動明年3月26日將從福島縣體育設施J村（J-Village）起跑，進行到7月24日東京奧運開幕式共121天，跑者將通過日本全國約半數的地方自治體857座市區町村，最後來到位於東京的新國立競技場（東奧主場館）聖火台。

東京奧運理念是要讓世人看到日本災後重建，傳遞聖火的路線規劃經過幾個象徵災後重建的地點，像是位於311大地震受到海嘯衝擊過的「奇蹟一本松」（岩手縣陸前高田市）、震災後瓦礫打造的「千年希望之丘」（宮城縣岩沼市）、福島第一核電廠所在地自治體當中最早解除疏散令的福島縣大熊町等。

2016年熊本地震受災的熊本城、2018年北海道地震受災嚴重的厚真町等，也被納入傳遞聖火路線。

此外，為了宣傳日本文化，傳遞聖火路線還包括富士山（靜岡、山梨縣）、姬路城（兵庫縣姬路市）、日光東照宮（櫪木縣）、富岡製絲場（群馬縣富岡市）、有原爆圓頂館的和平紀念公園（廣島縣）、首里城（沖繩縣那霸市）、伊勢神宮（三重縣伊勢市）等景點。

詳細傳遞聖火的路線、距離等，東奧組委會之後將與各都道府縣協調，預定今年年底決定。（編輯：林憬屏）1080601

2020年東奧聖火傳遞親善大使、女星石原聰美被選為官方親善大使，稱讚特別設計的運動服很美。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月1日

女星石原聰美被選為宣傳2020年東奧聖火傳遞親善大使，她說，東奧組委會幫她製作名片，是她平生首度擁有自己的名片。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月1日

東京奧運組織委員會1日在東京舉辦將招募傳遞聖火跑者的宣傳活動，希望更多民眾關注東奧。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月1日