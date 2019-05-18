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鄭兆村鑽石聯賽飆87公尺12 提前獲奧運門票[影]

最新更新：2019/05/18 21:49
亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（前左）18日在國際田徑鑽石聯賽上海站擲出87公尺12，摘下隊史首銀，也跨過85公尺奧運參賽門檻，提前取得奧運門票。（圖取自中華台北田徑協會臉書社團facebook.com）
亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（前左）18日在國際田徑鑽石聯賽上海站擲出87公尺12，摘下隊史首銀，也跨過85公尺奧運參賽門檻，提前取得奧運門票。（圖取自中華台北田徑協會臉書社團facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北18日電）亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天在國際田徑鑽石聯賽上海站，繳出今年全球次佳的87公尺12，不僅摘下隊史首銀，也跨過85公尺奧運參賽門檻，提前取得奧運門票。

鄭兆村曾在今年亞洲田徑錦標賽繳出86公尺72奪金，賽前這也是今年賽季男子標槍世界最佳成績，沒想到德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）今天在鑽石聯賽第一擲，就飆出本季最佳的87公尺55，排名也躍升第一。

或許受到霍夫曼的刺激，鄭兆村在第2次試擲就飆出86公尺93，不僅排名竄上第2，也提前跨過85公尺奧運參賽門檻，第3擲他再接再厲，把最佳成績繼續向上攀升，繳出本季新佳的87公尺12。

鄭兆村這面標槍銀牌，不但是台灣史上在田徑鑽石聯賽所拿下的第一面獎牌，同時也讓他成為台灣體壇繼射擊的田家榛與吳佳穎之後，第3個取得奧運入場券的運動員。

更難得的是，鄭兆村在上個月亞錦賽不慎拉傷右大腿，返台休息又染病感冒發燒，出發前他也透露，自己狀況還沒達到最佳狀況，卻仍能在田徑鑽石聯賽繳出佳績，更顯難能可貴。（編輯：陳惠珍）1080519

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