續戰台灣田徑公開賽 鄭兆村：大家攜手進奧運

2019台灣國際田徑公開賽將於25、26日在台北田徑場登場，亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村（左2）24日出席賽前記者會表示，希望隊友們也能締造佳績達奧運參賽標準，「大家攜手一起進奧運」。中央社記者龍柏安攝 108年5月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）雖然已提前取得2020東京奧運入場券，亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村仍將在台灣國際田徑公開賽亮相，他盼望隊友們也能締造佳績達奧運參賽標，「大家攜手一起進奧運」。

「黃金右臂」鄭兆村上週才在田徑鑽石聯賽上海站，飆出本季最佳的87公尺12奪銀，並跨越85公尺大關的奧運參賽門檻，提前取得東京奧運參賽門票。

鄭兆村今天出席台灣國際田徑公開賽前記者會表示，個人的階段性任務已達成，期許仍在打拚的隊友們，包括「台灣最速男」楊俊瀚、「欄神」陳奎儒與男子400公尺跨欄名將陳傑等人，能一起進軍奧運，他也說，不會因已取得奧運門票後，心態上就鬆懈，他強調：「我還是想拚。」

2019台灣國際田徑公開賽，將於5月25、26日在台北田徑場登場，這也是鄭兆村再次重返2017台北世界大學運動會的幸運地，當年他在這裡繳出91公尺36的亞洲新猷，驚天一擲也打開全球知名度。

被問到是否想要再次打破紀錄，鄭兆村笑說：「破紀錄留到奧運，這次比賽我給自己的新目標，是希望能夠6次試擲都繳出80公尺以上。」

鄭兆村坦言，亞洲田徑錦標賽結束後，因大腿拉傷，接著又重感冒發燒，自己的訓練一直無法正常，雖然近期比賽成績不錯，卻總有插曲和小狀況，導致沒有一場比賽完整丟完6次試擲。（編輯：張芷瑄）1080524