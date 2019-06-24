奧運體驗無可比擬 柯瑞盼打東京奧運

（中央社東京24日綜合外電報導）手握3枚NBA冠軍戒指的柯瑞（Stephen Curry）期盼能參加2020年東京奧運，而奧運金牌將使他的生涯更為完整。

美國職籃NBA金州勇士的犀利射手柯瑞，2010、2014曾助美國隊拿下世界冠軍，但因傷退出2016年里約奧運，如今似乎準備好加入「夢幻隊」（Dream Team）進軍明年的奧運，屆時美國隊陣中可能還將有詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）。

柯瑞昨天在東京告訴記者：「這裡的活力將會十分不可思議。」

柯瑞說：「我沒打過奧運，但打過兩次世界盃，有代表國家隊出征的經驗。但每個打過奧運的人都跟我說，參加奧運的經驗是無可比擬的。」

美國在近3屆奧運都拿下男籃金牌，這次東京奧運仍是奪金大熱門。

在日本東京參加籃球活動的柯瑞，被問到剛在NBA選秀會首輪第9順位被華盛頓巫師選上，成為史上第1個在NBA選秀會首輪被選上的日本球員八村壘。

柯瑞說：「這說明了籃球是如何在各地成長，對他來說，成為一個先驅，做到沒有先例的事，對他的國家來說是好的。」

206公分的八村壘上季在美國籃球名校岡薩加大學（Gonzaga University），平均每場比賽可獲全隊最高的19.7分和6.5個籃板。

八村壘將成為史上第3個打進NBA的日本人，過去曾有鳳凰城太陽的田臥勇太、曼菲斯灰熊的渡邊雄太兩人打過NBA。

柯瑞說：「八村壘的體型很好，似乎有很高的籃球智商…很適合NBA現在發展的方向，能夠得分，且不論場上情況如何，都能在防守端施加壓力。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080624