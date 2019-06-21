教練一句「你將來要打NBA」 八村壘棄棒從籃[影]

（中央社東京21日綜合外電報導）從小打棒球，也是日本球星鈴木一朗球迷的日本籃球選手八村壘，國中時受隊友鼓勵轉往籃球發展；教練當時一句「你將來要去打NBA」，讓他棄棒從籃，今天如願站上NBA選秀舞台。

美國職籃NBA今天舉行2019年選秀會，華盛頓巫師以第9順位挑走具日本國籍、今年21歲的八村壘。

目前擔任美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊球團特助的鈴木一朗也祝福八村壘，「從零到一很不容易，要加油」。

日本經濟新聞報導，八村表示能在第一輪中選感覺不太真實，但對他的家人及日本來說，具有很重要的意義。

他說，國中籃球隊教練從第一次練習就跟他說，將來要去打NBA，「我從那時起就這樣堅信」，也感謝高中及大學時代的教練們。

日本每日體育報導，八村今天在西裝上別了一個日本國旗徽章，理由是身為日本人，站在這樣一個重要舞台上，必須要讓大家看到日本這個國家。

八村在記者會上用日語說，「大家，我做到了，打進NBA了」。

日本過去曾有籃球選手岡山恭崇在1981年選秀會第8輪中選，但後來並未成功加入球隊。八村壘將是繼田臥勇太、渡邊雄太後，第3位在NBA打球的日本球員。

八村1998年2月8日出生於日本富山縣，身高204.5公分、體重108公斤。父親是西非貝南共和國人、母親是日本人。

八村從小打棒球，擔任投手及捕手，是一名崇拜鈴木一朗的棒球少年，到念國中時也加入學校棒球隊，不過棒球隊隊友推薦八村去打籃球。

他日前接受美國媒體訪問時透露，自己念國中時完全不懂籃球規則，對籃球一點興趣也沒有，所以一開始拒絕從棒球隊轉到籃球隊。但礙於朋友太熱心，八村最後決定接受籃球隊的測試。

籃球隊教練當時對八村表現讚不絕口，最後八村就捨棄棒球而進入籃球世界；當時教練說了一句「你將來要去打NBA」，讓八村開始變得熱衷打籃球。

八村進入宮城縣私立明成高中就讀一年級時，球隊闖進第44屆日本全國高中籃球選拔錦標賽冠軍戰，八村主宰籃下禁區，個人拿下32分，成為明成高中奪冠的功臣。

他升上二年級後依然是球隊中流砥柱，幫學校連續兩年奪冠，自己也連續兩年被選為最佳5人。

在日本念完高中後，八村隻身前往美國籃球名校岡薩加大學（Gonzaga University）就讀，並在2016年11月5日首度上場11分鐘，獲9分及3籃板。

岡薩加闖進NCAA一級男子籃球錦標賽時，八村成了首位出賽的日本人，並在八強賽中上場，投進日本人在比賽裡的第一顆三分球；岡薩加該季獲得亞軍。八村在這一年賽季出賽28場比賽，平均每場出賽4.6分，獲2.6分及1.4個籃板。

到了2017年到2018年球季，八村總計出賽37場比賽，留下11.6分及4.7個籃板的紀錄。

八村在受訪時曾說，自己喜歡的選手有華盛頓巫師隊的帕克（Jabari Parker）、密爾瓦基公鹿隊「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）及尼克隊的穆迪埃（Emmanuel Mudiay）等人。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080621