威廉森榮登NBA選秀狀元 淚眼感謝母親

（中央社紐約20日綜合外電報導）杜克大學新星威廉森（Zion Williamson）今天成為美國職籃NBA選秀狀元，這位大前鋒原本強忍淚水，但站在母親身邊時想起一路來的點點滴滴，不禁流下男兒淚。

2019年NBA選秀會今天在紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）舉行，紐奧良鵜鶘以首輪第一順位選中身高約201公分、體重約130公斤的威廉森。

威廉森告訴體育頻道ESPN：「我不知道該說什麼。我沒想到自己會來到這個位置。我母親為我犧牲很多，如果沒有她，我就不會站在這裡。」

「她為了我而放下自己的夢想，她總是把家人擺第一。」

威廉森才大學一年級便大放異彩，出賽33場繳出平均22.6分、8.9籃板、2.1助攻的成績單。這位擁有勁爆的體能兼具速度的怪物新人，也有場均2.1抄截和1.8阻攻的表現。

握有榜眼籤的曼菲斯灰熊，挑走來自莫瑞州立大學（Murray State）的控球後衛莫蘭特（Ja Morant）。莫蘭特在剛結束的大二球季場均24.5分、10助攻，投籃命中率將近50%。莫蘭特一年前選秀行情不高，但大二時突飛猛進，被視為選秀黑馬。

莫蘭特告訴ESPN：「能夠完成我的夢想，感覺真好。我一路來的歷程說起來很瘋狂。」

「我開始信心大振。如果你都不相信自己，那誰會相信你？」

獲得探花籤的紐約尼克，則相中來自加拿大的巴瑞特（R.J. Barrett），巴瑞特打小前鋒或得分後衛，是威廉森在杜克大學的隊友。

尼克以第3順位選中巴瑞特時，全場響起如雷掌聲。身為尼克死忠粉絲的名導演史派克李（Spike Lee）也出席選秀會，見證巴瑞特與NBA總裁席佛（Adam Silver）握手。

巴瑞特說：「我就是為了迎接這一刻。我想擁抱這座城市、這個球隊，迎向這一切。我蓄勢待發。」

以下是首輪第4到第10順位名單：

第4順位：維吉尼亞大學小前鋒韓特（De'Andre Hunter），亞特蘭大老鷹（洛杉磯湖人原持4號籤，據報同意轉送鵜鶘，而鵜鶘再交易到老鷹）

第5順位：范德比大學控球後衛賈蘭德（Darius Garland），克里夫蘭騎士

第6順位：德州理工大學得分後衛卡佛（Jarrett Culver），明尼蘇達灰狼（6號籤原屬鳳凰城太陽）

第7順位：北卡羅來納大學控球後衛懷特（Coby White），芝加哥公牛

第8順位：德州大學中鋒海斯（Jaxson Hayes），鵜鶘（8號籤原屬老鷹）

第9順位：岡薩加大學大前鋒八村壘，華盛頓巫師

第10順位：杜克大學小前鋒瑞迪許（Cam Reddish），老鷹。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1080621