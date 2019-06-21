NBA選秀狀元威廉森 想向前輩詹姆斯取經

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國職籃NBA年度選秀結果今天揭曉，被譽為詹姆斯接班人的威廉森毫無意外成為狀元，將扛下紐奧良鵜鶘隊重建重任。他打算聯繫詹姆斯，討教如何維持穩定、成為頂尖球星。

18歲的威廉森（Zion Williamson）身材壯碩、體能勁爆，就讀名校杜克大學（Duke University）期間便名滿天下。鵜鶘5月幸運抽到狀元籤，20日晚間在紐約布魯克林巴克萊中心挑走威廉森，確立主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）離隊後的重建基石。

穿著純白西裝的威廉森受訪時說，不知該如何形容自己的心情，「小時候當你說想進NBA，別人都會勸你要有B計畫，因為機會實在太渺茫。如今能成為選秀狀元，是連做夢都想不到的事」。

威廉森備受籃壇期待，甚至被譽為詹姆斯（LeBron James）以來最強新秀。2003年，18歲的詹姆斯以狀元之姿加盟克里夫蘭騎士，一肩扛起積弱不振的球隊，與威廉森加入NBA後的考驗相似。

詹姆斯日前表態願意和威廉森聊聊並提供建議，對此，威廉森說：「我也許會打電話給他，希望他會接聽。我想問的可能是怎樣才能保持穩定，必須付出什麼才能成為頂尖球星。」

威廉森表示，他熱愛籃球，更熱愛贏球。為了贏球，他願意付出一切，無論球隊需要他做什麼，他都願意，「因為我覺得人們只會記得贏家」。

今年選秀前3順位都沒有爆冷門。出身莫瑞州立大學（Murray State）的後衛莫蘭特（Ja Morant）被溫哥華灰熊選中，成為榜眼。與威廉森在杜克大學並肩作戰的加拿大籍前鋒巴瑞特（RJ Barrett）被紐約尼克選中，成為探花。

莫蘭特並非出身名校，但靠著優異組織、投射能力與傑出體能條件，成為本屆選秀頂尖控衛。他將接下康利（Mike Conley）揮別灰熊後的控球重任，與漸有大將之風的前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）成為搭檔。

莫蘭特說，當康利的接班人並不容易，灰熊在選秀前做出這筆交易代表很看重他。

由於今年NBA選秀會在紐約舉行，地主球迷對尼克選中的巴瑞特格外友善，給予全場最大歡呼聲。巴瑞特的父母在紐約相識，祖父生前是死忠尼克球迷，他因此將尼克列為第一志願，甚至為此回絕灰熊試訓邀請。

如願以償的巴瑞特喜極而泣，提到從小和祖父一起看尼克球賽，祖父都會說他有朝一日會加入尼克，「我很難過他無法到場見證這一切，但我還是非常開心」。

鵜鶘除了狀元籤，原本還有因戴維斯交易案從洛杉磯湖人得到的首輪第4順位選秀籤。選秀會前夕，鵜鶘將這支選秀籤交易給亞特蘭大老鷹，換取第8、17及35順位選秀籤，老鷹最終以第4順位挑走前鋒韓特（De'Andre Hunter）。

至於其他選秀結果，華盛頓巫師首輪第9順位挑中日籍前鋒八村壘，他成為史上首位透過選秀加盟NBA的日本出生球員。和威廉森與巴瑞特組成杜克三劍客的前鋒瑞迪許（Cam Reddish）最後掉到第10順位，被老鷹挑走。（編輯：施燕飛）1080621