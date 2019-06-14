挑戰NBA三連霸失利 勇士王朝恐走向終點

（中央社奧克蘭13日綜合外電報導）金州勇士今天110比114敗給多倫多暴龍，痛失連三年登上NBA冠軍寶座的歷史契機，無緣比肩史上曾創造這項勳業的偉大球隊，球隊核心很可能即將解體的勇士，5年來建立的王朝恐逐漸走向終點。

NBA賽事開打至今逾70年，至少三連霸的壯舉不算多見，最早是1950-52年的明尼阿波利斯湖人（洛杉磯湖人前身），波士頓塞爾蒂克1959-66則締造驚人的8連霸；「綠色王朝」塞爾蒂克落幕後，直到1990年代才再由喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛兩度創造三連霸（1991-93、1996-98）。

來到21世紀初，歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）攜手自2000-02率領洛杉磯湖人稱霸全聯盟，是聯盟至今最後一次的三連霸。

勇士王朝奠基於2009年，當時球團透過選秀會於首輪第7順位挑入柯瑞（Stephen Curry）；2011年選秀會，勇士在首輪第11順位選中湯普森（Klay Thompson），他和柯瑞聯手組成的浪花兄弟（Splash Brothers）拍檔日後掀起千堆雪，改變了整個聯盟的生態，開啟往後NBA以外線三分彈主宰勝負的年代。

接下來，「灣區大軍」勇士又在2012年第2輪選秀找到葛林（Draymond Green）這個寶，2013年季外從丹佛金塊隊挖來曾是明星球員的搖擺人老將伊古歐達拉（Andre Iguodala）；總教練柯爾（Steve Kerr）則在2014年5月選擇捨棄紐約尼克隊來到灣區執教，勇士王朝的基本藍圖至此已成形。

2014-15球季例行賽，勇士寫下當時隊史最佳的67勝15負，柯瑞首次當選例行賽最有價值球員（MVP）。季後賽勇士在西區輕騎過關，最後階段的總冠軍系列賽雖一度以1比2居下風，但在柯爾變陣將伊古歐達拉擺上先發後連勝3場，勇士拿下球團自1975年以來首座冠軍，伊古歐達拉也榮膺總冠軍賽MVP。

2015-16勇士更加風光，例行賽締造NBA歷年來最出色的73勝9負戰績，打破1995-96由芝加哥公牛創下的72勝10負舊紀錄，柯瑞也蟬聯MVP。不料勇士最後竟在總冠軍賽3勝1敗的優勢下連輸給騎士3場，拱手讓出冠軍金盃，也讓73勝9負的榮耀為之失色。

從雲端跌入凡間後，勇士隔年補強獲得重大成果，4度奪下得分王寶座的杜蘭特（Kevin Durant）從奧克拉荷馬雷霆帶槍投靠，勇士先發陣容5人有4人是明星級成員，灣區大軍爭冠更添保險，勇士也果真不負眾望在2017、18年接連奪冠。

本季勇士有機會挑戰達成自2000-02的湖人隊以來首見的三連霸，但或許是冠軍欲望已降，球隊不時陷入攻守低潮，57勝25負是2015年開啟王朝以來的最差例行賽表現。到了季後賽第2輪對上休士頓火箭，杜蘭特右小腿扭傷，休養一個多月後在總冠軍賽第5戰復出，竟又遭受到更嚴重的阿基里斯腱傷勢，為勇士衛冕失利埋下禍根。

球季結束，杜蘭特與湯普森都有可能琵琶別抱，或是球團只能留下一人；東西區的其他強權如密爾瓦基公鹿、費城76人、休士頓火箭、丹佛金塊、波特蘭拓荒者等，則是虎視眈眈，不想再看勇士叱吒風雲。面對內外交迫的情勢，勇士王朝恐怕即將告終。（譯者：徐崇哲）1080614