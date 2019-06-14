暴龍苦等24年 隊史首座NBA冠軍盃到手[影]

NBA暴龍13日砲火猛烈，共4名球員得分突破20分大關，最終以114比110客場取勝，奪得隊史首座總冠軍。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社奧克蘭13日綜合外電報導）多倫多暴龍成軍加入NBA賽事24年後，今天在2019年總冠軍系列賽4比2擊倒企圖三連霸的金州勇士，終於拿下隊史第一座金盃，這也是NBA冠軍首度落入美國以外城市的手中。

暴龍本季例行賽58勝24負，只比去年創下的59勝23負隊史最佳戰績少1勝，在東區種子排名高居第2，僅次於60勝22負的密爾瓦基公鹿。然而暴龍的考驗不在例行賽，而是真槍實彈、張力截然不同的季後賽，過去3年暴龍都栽在克里夫蘭騎士手上；本季「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開騎士改穿洛杉磯湖人戰袍，暴龍天敵不再，奪冠出現曙光。

進入每一輪都是7戰4勝制的季後賽，暴龍在東區首輪輕鬆以4比1破解奧蘭多魔術；第2輪面對新興強權費城76人，暴龍激戰至第7戰的最後一秒，靠著雷納德右邊底線絕殺幸運球氣走對手；來到他們之前始終無法突破的東區冠軍賽，雷納德率領全隊展現驚人韌性，先輸2場再倒贏4場扳倒賽前普受看好的公鹿，首次嘗到總冠軍賽的滋味。

多倫多暴龍季後賽第2輪碰上費城76人，兩隊激戰到第7戰，最後一秒靠著雷納德（跳投者）右邊底線絕殺幸運球氣走對手。（圖取自twitter.com/raptors）

攻頂決戰遭遇勇士，縱使因季後賽戰績較好而享有主場優勢，暴龍仍舊被一般球迷、球評與賭盤看衰；不料勇士厄運上身，第一戰將杜蘭特（Kevin Durant）小腿加上阿基里斯腱的傷持續讓他有志難伸，射手湯普森（Klay Thompson）、全能長人柯森斯（DeMarcus Cousins）與禁區苦工盧尼（Kevin Looney）也相繼掛彩戰力折損，勇士只能靠柯瑞（Stephen Curry）的遠投近切苦撐，暴龍爆冷用6場球撲倒勇士封王，笑納金盃。

回顧暴龍隊建軍歷史，NBA聯盟1993年啟動海外擴張計畫，暴龍於當年11月4日誕生，主場設在加拿大的多倫多市，1995-96球季正式投入賽事，同在加拿大創立的溫哥華灰熊隊也同時成為聯盟的一分子。2001-02球季前，灰熊以商業考量為由遷隊至美國本土的田納西州曼菲斯市，改名曼菲斯灰熊，自此暴龍成為加拿大唯一一支NBA球隊。

暴龍創隊之初戰績慘澹，直到1998年選秀會挑中「加拿大航空」卡特（Vince Carter）後，行情才由黑轉紅，2000年起連3年打進季後賽，主場觀眾數也迭創新高。2003-04球季結束，暴龍成績依舊原地踏步，球團為求改變將招牌球星卡特交易至新澤西籃網（布魯克林籃網前身）。

往後將近10年暴龍還是不起眼的球隊，但在原效力休士頓火箭的勞瑞（Kyle Lowry）於2012年7月加入後，他和2009年就經選秀入隊的德羅森（DeMar DeRozan）組成後場雙槍，將暴龍轉變成一支東區強隊，不但自2013-14起每季都晉級季後賽，2015-16更闖進東區冠軍賽，最後敗給騎士。

接下來兩季暴龍也都進入東區準決賽，2017-18更寫下隊史例行賽最卓越的59勝23敗，但還是連3年闖不過詹姆斯坐鎮的騎士，致使暴龍被球迷戲稱「保麗龍」。

重大階段一再卡關，暴龍高層決定尋求突破。正好聖安東尼奧馬刺球星雷納德（Kawhi Leonard）與球隊鬧不合，去年夏天暴龍與馬刺交換雙方的一哥，德羅森轉進聖安東尼奧，雷納德改披多倫多戰袍，開啟暴龍翻轉命運新契機。今年2月交易截止日前，暴龍針對季後賽假想敵制定對策，從灰熊換來能裡能外且擅傳導的西班牙中鋒賈索（Marc Gasol），為摘冠完成最後一塊拼圖。

除了總冠軍賽最有價值球員（MVP）雷納德一夫當關的氣勢和勞瑞穩健的帶領，陣中來自喀麥隆的小將西雅坎（Pascal Siakam）的大幅成長也為球隊注入一劑強心針，使他成為本季最佳進步獎的熱門人選；替補控衛范佛利特（Fred VanVleet）則扮演關鍵第六人的角色，屢屢一上場就以大量得分改變戰局，讓暴龍先發與替補陣容維持均衡戰力，得以在重重險阻中過關斬將，為多倫多贏得榮耀。（譯者：徐崇哲）1080614