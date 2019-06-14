傷兵打亂布局 勇士跨不過3連霸天險

傷兵成群的NBA金州勇士隊在總冠軍賽以2比4不敵暴龍，3連霸夢碎。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社記者龍柏安台北14日電）季後賽傷兵成群，成了勇士隊沉重的包袱，在總冠軍系列賽以2比4不敵暴龍，3連霸夢碎，也無緣成為美國職籃（NBA）史上第4支締造3連霸的球隊。

NBA自1946年開打迄今，這長達74年的歷史中，僅塞爾蒂克、湖人與公牛3支球隊曾寫下3連霸的紀錄，其中湖人與公牛更曾兩度締造3連霸的傲人成就。

值得一提的是，公牛在「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）領軍期間，先後在1991-93、1996-1998兩度完成3連霸的壯舉，接下來沒有任何一名球員可以在職業生涯兩度完成這項不可能的任務。

21世紀以來，僅有湖人曾在2000-02球季成功締造3連霸，雖然湖人又在2009、2010兩度登頂，卻在2011年季後賽第2輪以0比4遭小牛（獨行俠前身）橫掃提前隕落。

此外，由詹姆斯（LeBron James）所率領的熱火，也曾在2012、2013兩度攻頂成功，可惜2014年卻在總冠軍賽以1比4慘敗馬刺，連霸也被迫喊卡。

勇士在過去4年內3度奪冠，儼然成為最有機會連續3年稱霸的球隊，可惜這一次他們飽受傷兵拖累，全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、射手湯普森（Klay Thompson）先後掛病號，也讓球隊在1比1平手局面連輸2場，陷入1比3淘汰邊緣。

即便總冠軍賽第5戰勇士兩大主力回歸，可惜仍沒辦法力挽狂瀾，不僅讓暴龍拿下隊史首冠，還在自家主場無奈地看著對手歡喜慶功。（編輯：唐聲揚）1080614