NBA封王暴龍差一勝 球迷仍堅信冠軍在握

位在士嘉堡康貝爾廣場（Albert Campbell Square）的臨時「侏羅紀公園」有上千名球迷在體感攝氏10度的寒風中聚集，為暴龍隊加油。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年6月11日

（中央社記者胡玉立多倫多10日專電）多倫多暴龍隊今晚未能在NBA總決賽第5戰封王，將續戰勇士隊。暴龍主場所在的多倫多各地臨時設置看球區，許多球迷仍彼此打氣，堅信今年冠軍一定獎落暴龍隊。

暴龍隊成軍24年以來，今年只差一勝就能拿下隊史上第一座NBA總冠軍獎盃。 暴龍今晚戰勇士一路苦追，最後兩分鐘一度超前6分，可惜最終被勇士超前，以105比106敗北。。

暴龍隊前所未見打入NBA總決賽，在加拿大全國各地都掀起暴龍熱潮。不只是多倫多全城沸騰，從東岸到西岸都有不同的組織，為今晚這場足以寫下暴龍隊和NBA歷史的關鍵賽事，設置戶外看球區「侏羅紀公園」，號稱不輸多倫多市中心豐業銀行球場外可容納5000人的正港「侏羅紀公園」。

其中，位於多倫多郊區密西沙加（Mississauga）的「侏羅紀公園」今晚至少有2萬多名球迷到場觀賽，聲勢最驚人。位在士嘉堡（Scarborough）康貝爾廣場（Albert Campbell Square）的臨時「侏羅紀公園」也有上千人在體感溫度約攝氏10度的寒風中聚集；只見許多人攜家帶眷、裹著厚大衣看球，甚至還有人把棉被披在身上。

今晚的暴龍陷入苦戰，絕大部分時間都在苦追。但只要暴龍隊一進球，侏羅紀公園人人高舉雙手、旋轉跳躍的興奮之情，不分彼此。

當暴龍隊好不容易在最後2分鐘一度超前勇士隊，戶外看球區的氣氛嗨到最高點。只可惜情勢瞬間急轉直下，最終勇士隊仍以1分險勝。球迷心情如同洗三溫暖般，心中五味雜陳。

有趣的是，暴龍隊自1995年成軍以來，從不曾有過陣容如此堅強的隊伍、更從不曾打進總冠軍賽，幾乎所有球迷都信心滿滿地說：「這次輸了沒關係，我們一定會拿冠軍的、只要再贏一場就行了。」

這兩天甚至還有多位球迷上推特貼出自己昨天在多倫多天空看到的「祥雲吉兆」，將神似「龍爪」的雲朵和暴龍的隊徽相比對，信誓旦旦地說：「這是天啟，是暴龍隊拿NBA冠軍的吉兆。」

暴龍隊目前的戰績是3勝，勇士隊2勝。雙方將在勇士主場進行第6場系列賽。（編輯：周永捷）1080611

加拿大從東岸到西岸都有不同的機構為暴龍隊今晚這場關鍵賽事，設置戶外看球區並自稱「侏羅紀公園」。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年6月11日

當暴龍隊好不容易在最後2分鐘一度超前，戶外看球區的氣氛嗨到最高點。只可惜情勢瞬間急轉直下，最終勇士隊仍以1分險勝。中央社記者胡玉立多倫多攝 108年6月11日