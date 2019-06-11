更多編輯台推薦新聞：
前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

認識秋行軍蟲 你我都能協助防堵高額農損
生活

認識秋行軍蟲 你我都能協助防堵高額農損

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
新聞專題
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
NBA多倫多暴龍隊拿下東區冠軍，不僅打破暴龍隊隊史，也創下NBA有史以來第一次在非美國地區進行總冠軍賽的歷史紀錄。暴龍將迎戰過去4年3度奪冠西區冠軍隊金州勇士隊。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍
新聞專題
NBA總冠軍戰 勇士VS.暴龍2/15

40年來第6支 勇士總冠軍賽客場續命

最新更新：2019/06/11 12:54
被逼到淘汰邊緣的金州勇士，11日在客場以106比105擊敗暴龍，在NBA總冠軍系列賽追至2比3。（圖取自facebook.com/warriors）
被逼到淘汰邊緣的金州勇士，11日在客場以106比105擊敗暴龍，在NBA總冠軍系列賽追至2比3。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社記者龍柏安台北11日電）被逼到淘汰邊緣的金州勇士，今天靠著柯瑞與湯普森在第4節最後2分32秒內，聯手飆進3顆3分球，助球隊在客場以106比105擊敗暴龍，在美國職籃（NBA）總冠軍系列賽追至2比3。

根據ESPN的紀錄，勇士今天贏球後，成為聯盟近40年來第6支在總冠軍賽被逼到淘汰邊緣，在客場還能贏球的球隊。雙方第6戰將在台灣時間14日上午9時於在勇士主場的甲骨文中心舉行。

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天攻下31分，這是他生涯在總冠軍賽第10次單場突破30分，追平前湖人球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，在NBA史上並列第5。

生涯在總冠軍賽得分超過30分最多的球員，毫無疑問的是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），他共保有23場飆破30分以上的紀錄，其次則是詹姆斯（LeBron James）的20場。

勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天歸隊，狀態極佳的他首節就攻下11分，沒想到第2節還剩9分49秒，就因右小腿傷勢再度復發，靠著隊友攙扶退場。比賽還沒結束，他就撐著柺杖離開球場，此役僅出賽11分57秒，明天將他接受核磁共振的詳細檢查。

勇士在第4節最後3分28秒還處於5分落後，此時「浪花兄弟」接管比賽，湯普森（Klay Thompson）在最後2分32秒內飆進2顆3分球，柯瑞也貢獻1顆，兩人聯手帶動一波6比0攻勢逆轉戰局，加上暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）最後3分出手沒進，才讓勇士驚險續命。（編輯：屈享平）1080611

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報