40年來第6支 勇士總冠軍賽客場續命

被逼到淘汰邊緣的金州勇士，11日在客場以106比105擊敗暴龍，在NBA總冠軍系列賽追至2比3。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社記者龍柏安台北11日電）被逼到淘汰邊緣的金州勇士，今天靠著柯瑞與湯普森在第4節最後2分32秒內，聯手飆進3顆3分球，助球隊在客場以106比105擊敗暴龍，在美國職籃（NBA）總冠軍系列賽追至2比3。

根據ESPN的紀錄，勇士今天贏球後，成為聯盟近40年來第6支在總冠軍賽被逼到淘汰邊緣，在客場還能贏球的球隊。雙方第6戰將在台灣時間14日上午9時於在勇士主場的甲骨文中心舉行。

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天攻下31分，這是他生涯在總冠軍賽第10次單場突破30分，追平前湖人球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，在NBA史上並列第5。

生涯在總冠軍賽得分超過30分最多的球員，毫無疑問的是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），他共保有23場飆破30分以上的紀錄，其次則是詹姆斯（LeBron James）的20場。

勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天歸隊，狀態極佳的他首節就攻下11分，沒想到第2節還剩9分49秒，就因右小腿傷勢再度復發，靠著隊友攙扶退場。比賽還沒結束，他就撐著柺杖離開球場，此役僅出賽11分57秒，明天將他接受核磁共振的詳細檢查。

勇士在第4節最後3分28秒還處於5分落後，此時「浪花兄弟」接管比賽，湯普森（Klay Thompson）在最後2分32秒內飆進2顆3分球，柯瑞也貢獻1顆，兩人聯手帶動一波6比0攻勢逆轉戰局，加上暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）最後3分出手沒進，才讓勇士驚險續命。（編輯：屈享平）1080611