浪花兄弟轟57分 勇士NBA總冠軍賽續命成功[影]

面臨背水一戰的勇士11日由柯瑞（左）、湯普森聯手拿下57分，NBA總冠軍賽以106比105險勝暴龍。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社多倫多10日綜合外電報導）面臨背水一戰的勇士由柯瑞、湯普森聯手拿下57分，在NBA總冠軍賽以106比105客場擊敗暴龍，目前系列賽2比3落後。缺陣許久的杜蘭特今天歸隊卻又提前傷退，是勇士未來的隱憂。

美國職籃NBA，7戰4勝制總冠軍賽，隊史24年來首度獲得爭冠機會的多倫多暴龍，在打完前4戰後，以3比1領先尋求3連霸、5年內第4冠的金州勇士，率先取得「聽牌」優勢。

連兩年助勇士奪得總冠軍，也連兩年獲得總冠軍賽最有價值球員（MVP）的杜蘭特（Kevin Durant），這次季後賽平均每場比賽可獲34.2分，在勇士與休士頓火箭的西區準決賽第5戰中受傷，接下來超過一個月時間都為養傷缺陣。

今天杜蘭特在缺席季後賽9場比賽後重回球場並先發出賽，首節就拿下兩位數的11分，但在第2節開打3分鐘左右，再度出現傷勢，在工作人員、隊友攙扶下進到休息室。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080611